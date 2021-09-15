世界視線：移英方案真搶錢　法國吸才仁且義

英國去年宣布向香港BNO持有人推出5+1移英方案，短短一年間，吸引了數以萬計港人賣樓賣股提取強積金過英國做二等公民，他們不少都爭先恐後，生怕英國政府隨時終止移民計劃。可惜抵英幾個月後，不少人已悄悄回港，有的則由舉家移民變為「太空人」移居。留港一族對此或大惑不解，或者看了法國近日宣布的入籍方案，大家便明白了，而移英者恐怕更會悔青了腸子。

法國的特別入籍方案是向1.2萬名外籍人士推出，他們在新冠疫情中為法國承擔了重要的社會服務，符合標準者只需在法國居留兩年即可，有關人士包括醫療專業人員、保安人員、清潔工人、垃圾收集工人、家務助理和保母等。

法國公民部宣布的計劃，較之前要求外籍人士需住滿5年才能申請入籍更加寬鬆。不說不知，法國早在去年已推出該計劃，當時批准了1.6萬人入籍。法國政府藉特別入籍方案感謝在疫情中為法國作出貢獻的人，感謝他們承擔了不少厭惡性工作，與法國人共渡難關。

其實，這批外籍人士大都是歐盟經濟實力較差國家的人民及難民，他們中不少人之前可能也在英國工作過，自英國脫歐後，便分散往歐盟其他國家。結果呢？法國感謝他們為疫情奮鬥，以居留權作贈品，這批人士只需在法國工作兩年便可成為法國人。

英國的BNO計劃呢？其實英國脫歐後嚴重缺乏基層勞工，故願意向有錢又語言能力還可以的香港人招手，不過英國的入籍計劃路途漫長而艱辛，而且所費不菲。港人抵英後，先要付一筆數千英鎊（視乎家庭成員人數）的5年簽證費，然後要在當地生活5年，直到5+1的最後一年，港人移民才有資格申請入籍。

不少移英者的開支計算顯示，一家人在當地的每月生活費門檻價是二萬多港元，5+1即共6年的生活費，最少要預備150萬元，這還未計算租屋或買屋以及非食用開支。有指要尋英國夢，沒有300萬元熬不過這6年，所以才有人說，BNO移英計劃，根本是中產的考核、基層的噩夢，如果不知天高地厚發移民夢，苦果終歸要自己吞。