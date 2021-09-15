對於阿富汗塔利班政權，香港一般看法與歐美相同，始終認為它是恐怖主義組織，依靠武裝革命，依美國式價值觀念，便是不合法（典型雙重標準，他們不去質疑美式顏色革命的合法性）。底下還有深一層的取態，就是惋惜美國在阿富汗的失敗。故此，不是無依據地說內戰開始，也強調塔利班在20年前被美國打敗，以為今次也早晚會被美國收服。

歐美國家的政府，一方面要與塔利班接觸，以保障它們在阿富汗的利益；另一方面，公開宣揚不承認武力奪取權力的政權。它們或許是等待美國再發動內戰，一如美國在敍利亞所為。美國凍結阿富汗國家的在外資產和外匯儲備，實際是經濟金融制裁，敵對之態仍在，都是不願意讓塔利班順利統一和穩定全國。於是，在美國推動下，國際媒體輿論又重演「馬上得天下，能否下馬治之」的論調，每逢哪個國家出現反美革命成功，便有同樣的質問。

若看歷史，至少在20世紀以來，蘇聯、中國、越南、古巴等社會主義革命，除蘇聯只有70年，其餘尚存在，且以中國的例子，還是十分成功。蘇聯在上世紀30年代才工業化，落後歐美幾十年，還可戰勝德國，與美國並駕齊驅幾十年，歷史上仍算成功。中共打敗美國支援的國民黨政權，塔利班打破傀儡政權與美國的多國聯手，論艱難與成就，不遑多讓。中共當時的一窮二白，與塔利班政權面對的情況相近。中共被美國為首的歐美圍堵制裁，還有韓戰、越戰，幾經艱辛，卻找出中國發展的道路，從「東亞病夫」一躍而成為與美國抗衡的大國、強國。

據說，塔利班也研習了中國革命的經驗。在過去20年裏，他們不可能不反省反思，修改政策與路線，否則不可能狂風掃落葉地席捲全國，重建政權。革命是生死之戰，不斷學習與轉變才可勝利。當年中共被指為農民，今天塔利班被貶作暴民，可中共包羅了中國當時的精英，塔利班從神學起家，教育與知識十分重要，在20年與美國鬥爭裏，亦如中共革命，當可造就不少人才。

當然，革命後的建設不易，但中共可以成功，為甚麼波斯與回教文化孕育的塔利班不可以？若中國與伊朗能如當年的蘇聯之於中國，扶助塔利班政權，當有機會。小國求生不易，但難道要沉淪為美國殖民地才是出路？塔利班應可一試，造就新天地。