拜登日前和習近平通電話，連3歲小孩都能看出，特朗普從貿易戰發起的中美全面對決，美國已經陷入進退兩難的困局，美國受損更大，拜登要急於尋求「脫困」。然而拜登很狡詐，想在最不利於美國的中美經貿問題上為美國脫困，在其他方面包括「以台制華」方面繼續全面性的圍堵中國、打壓中國。

於是人們看到，兩國元首剛剛通過電話，就有消息說，美國政府正在考慮台灣的請求，將駐美國台北經濟文化代表處改名為「台灣代表處」，以凸顯台灣的「國家地位」，為美台今後「邦交」做鋪墊。

這件事最興奮的是「台獨」分子。蔡英文當局早在今年3月已提出這一請求，且得到華府一些官員的支持，這是蔡英文當局「靠美謀獨」的一個「外交」步驟。這個請求雖然正合老美之意，但拜登政府為了更好地控制台灣，更有效地從台灣身上撈好處，包括對台售武有個好價錢，是要「端一端」架子。同時，華府也自作聰明的以為「改名」這件事可成為對付北京的一張牌，可尋機打出。

現在，中美元首通電話了，為了「對沖」美國急於脫困、「向北京服軟」的尷尬，打出這張「改名」牌似乎正是時機，也可以讓蔡英文當局在忐忑不安了許久後「喜出望外」、「感激涕零」的向山姆大叔掏出銀子。不過，這等小伎倆對老美、對台灣只會是空歡喜，中美元首通電話，拜登「衰咗」、老美「衰咗」已是事實。山姆大叔再玩多少小動作，打多少張「小二」、「小三」牌都改變不了甚麼，台灣當局也得不到他們想要的東西。形勢比人強，焦頭爛額，有大求於北京的拜登豈會為了台灣而「白通」了「元首電話」？

北京方面，更是隨着形勢的發展、自身力量的增強，制訂好了粉碎「台獨」、統一祖國的全盤計劃，不會受到美國、台灣任何小動作影響也。