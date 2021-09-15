最近有份研究報告顯示，未來5年內，中國千萬富豪將增加一倍以上至500萬人，中產階層規模也將擴大一半至超過5億人。也就是說，中國中產階層人數比美國和英國等「五眼聯盟」總人口還要多，約相當於歐盟27國總人口。保守估計，中國新崛起的中產階級每增加20美元的日常支出，中國消費總額每年將增加約1.1萬億美元，試問哪個國家可以相提並論？難怪西方智庫也認為，中國GDP將提前於2028年全面超越美國，而到2035年中國消費市場的總量更將超過歐美總量之和。

中國中產階層日益壯大，橄欖型社會基本成形，這不僅意味着消費潛力巨大，也意味着社會基礎愈趨穩定。而以前這一切都是不可想像的，中國在短短幾十年間使8億人成功脫貧，實現全面小康，不能不說是一個奇迹。顯而易見，當年鄧小平提出「讓一部分人先富起來」的願望已經實現，接下來的目標就是「共同富裕」。雖然任重道遠，但以中國人的勤勞和智慧，沒有甚麼事情做不到。當然，共同富裕並不表示絕對平均，而是讓絕大部分民眾都能分享經濟成果，這樣的社會才能行穩致遠。

沒有比較就沒有傷害，相對於中國中產階層日益壯大，美國等西方國家則陷入中產階級貧困化的陷阱，由此引發各種社會問題。從美國民粹主義氾濫，到英國脫歐，再到法國黃背心運動，無不折射出西方中產階級的經濟困境以及對政治現實的不滿。然而，西方沒有從自己身上找原因，反而怪罪中國人搶了他們的工作和飯碗，因此千方百計阻止中國崛起。實際上，西方不亮東方亮，中國崛起是歷史的必然，已經不是任何力量可以阻擋，美國愈是遏制和圍堵，愈顯得力不從心，愈暴露外強中乾。