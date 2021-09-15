「議而不決，決而不行」是當年國家領導人狠批董建華政府的評語，想不到廿多年過去，這八個大字依然是港府死症。本報率先提出政府部門疊床架屋、權責過多變成大而無當，理應大刀闊斧拆局重組，去掉廢官。建議有見地、有針對性，能令香港政通人和、重回正軌，港府好應該即時落實去做，不要拖得就拖。

好一個林鄭，早前才死死氣承認重組政策局「不能迴避」，似乎在即將發表的施政報告「痛改前非」，惟到了昨日卻改口，雖承認政府架構重組不能迴避，但又表示有關建議將交由下屆立法會討論，並由下屆政府考慮，意即將今屆的爛攤子拖至下屆才收拾，肯定只會令問題積重難返。

正如本報指出，最需要拆局重組的首推陳帆擔任局長的運房局，以及陳肇始的食衞局。說這兩位是廢官之尤，全港市民都不會有異議，偏偏由他們掌管全港經濟及民生命脈，不出事才怪。這數年來運輸基建延誤超支、事故不斷，房屋供應更是遠遠追不上需求；不僅食安事故接連不斷，最大鑊是疫情之下衞生每況愈下、通街老鼠，且抗疫多時連通關都未有期。試想一味拖，連小病都會拖到變大病，何況特區政府患的並非小病，拖下去豈會有好結果？

將這些廢局分拆，改選賢能，才是符合香港利益，但林鄭昨日所說，擺明知道有問題卻不做嘢。繼廿三條立法推諉給下屆政府後，連拆局重組都用同一板斧，林鄭自己等收工，可憐是香港所餘無幾的競爭力都給她虛耗掉。眾所周知，港英政府撤出香港前埋下無數政治地雷，令這廿多年來無日安寧，直到國安法出台才見到由亂入治的曙光。作為港英餘孽的林鄭是否又想埋地雷給下屆，不能不令人懷疑。