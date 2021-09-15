最近筆者談了如何加強香港的實力，融入國家發展，未來港府官員在政策上一定要加強執行。但不能忽視的是騙徒在香港層出不窮，無論是政治騙徒、勞工騙徒還是金融騙徒，我們在法律意識、在執法的力度上一定要加強，要將一切騙徒驅逐出去，否則香港的信譽將受到難以磨滅的損失。

香港不乏政治騙徒，早前一些不務正業的工會，例如教協；以及到處招搖撞騙的組織，例如民陣，一直都靠騙術來煽動社會。「612人道支援基金」，一個沒有註冊及登記的非法社團，靠一、兩個政棍和宗教界及娛樂界裏那些為非作歹的人，竟可騙取別人數億元的錢來搞亂香港。政圈裏有那麼多騙徒，我們卻不嚴格執法，這對社會造成極壞的影響！

雖然財庫局局長前幾天還否認自己失職，一周沒過，稅務局已修改相關條例，規定凡不利於「國安」活動的慈善團體將立刻失去免稅資格。這也是一件好事，但在打擊非法眾籌方面，還遠遠不夠！

騙徒無處不在，低端的寶藥黨，層壓式騙人銷售手法。還有很多勞工騙徒，不斷騙取民眾的血汗錢，在疫情之下，香港外傭短缺，有中介竟教唆和利用外傭，合謀騙取僱主，未見工之前就講得十全十美，上工之後發現貨不對辦，令人討厭的態度全都露出來了，就是要挾僱主主動解約，並騙取一個月代通知金，讓僱主貼錢送瘟神走，中介又從中賺取佣金。

入境處對此必須嚴格執法！對於一些短短一年內轉兩、三次工的人，必須了解其到底是甚麼理由和背景。

金融服務是香港發展的一大支柱，但債券市場裏也充滿偷呃拐騙，例如有透過香港「仙股」或「老千股」交易的詐騙手法，一天跌掉90%以上市值；也有與海外「合作」的倫敦金詐騙案新手法，害人不淺。證監會要加強行動，不要被這些騙徒搞亂我們的市場，否則搞到民間受損，最終受損的是香港的信譽。

此外，網上行騙情況普遍，有人盜用別人資料，例如假扮官員甚至筆者，詐騙他人情感。特區政府要採取果斷快速行動，予以打擊，保障市民財產，以免跌入騙徒陷阱。

為確保香港長治久安，一定要加強監管這些不法分子，及早將情況改善，否則「別人請吃飯，我們要找數」，任由騙徒予取予攜，最終蒙受最大損失的就是自己。