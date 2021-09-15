俄羅斯衞星網報道美國前總統特朗普趁「911」到訪紐約市的警局及消防局，期間被問到是否計劃參加2024年總統選舉，他表示已做決定，但基於競選籌款方面的考慮，暫時未能公布，只說：「我認為你們將感受到幸福。」言論被看成是暗示將出戰2024年大選。

如果特朗普真的希望讓美國人感到幸福，那麼他應該從此退出政壇，而非再選總統。除非有人認為60多萬美國人因新冠疫情死亡、對華貿易戰損害的反而是美國消費者利益，是十分幸福的事，否則沒理由希望見到一個抗疫無能、處理中美關係「傷敵八百，自損一千」的人捲土重來帶領美國。

正當俄媒落力為特朗普鳴鑼開道，華盛頓特區一份無黨派報紙卻公布民調，指有63%的共和黨人認為特氏應成為該黨領袖，而有51%的受訪者認為若特氏成為該黨總統候選人，共和黨在2024年大選的勝算會更高，數字比2019年3月明顯下跌，當時有78%的受訪者看好特朗普比其他人更有能力讓共和黨留在白宮。若干昔日特氏忠粉今天也甦醒了，特朗普仍在做總統夢。

無可否認，特朗普若出戰大選，定能廣派花生，看他日前觀看拳賽，揚言若要選一人上擂台較量，必選拜登，並會令對方「非常、非常快地倒下」，如斯戲碼就如遠東地區安老院舍常見的兩位阿伯因小事爭執搞出人命，但竟有博彩網站為特、拜開出賠率，樂做花生友。

雖然有統計指特朗普在推特至少撒謊二萬次，「貿易戰是好事，而且容易取勝」又錯得離譜，但他這次所言非虛，皆因拜登走路也能連仆3次，放狗又扭傷足踝，要跨過擂台繩圈也有一定難度。情況就如美國自身難保還要干涉別國，倒下只是遲早之事。