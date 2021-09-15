如果你是富豪，但兒子只是一個中學生，他吃一頓日本菜，平均每人要用上3萬元人民幣，喝一杯果汁，價值1,500元。在城市頭到城市尾，孩子有時要召喚直升機接送，偶爾由內地來一趟香港，乘坐的是私人飛機。

孩子的這些行為都沒有犯法，他的開銷，你也有能力結帳。不過，作為一個負責任而重視品德教育的父親，你會聽之任之嗎？還是會軟硬兼施，糾正孩子這種驕奢之風？

上述的奢侈行為，沒一項是虛構出來的，都是我直接或間接認識的內地人，他們的真實生活，而這些朋友只是在唸中學。如果是有識見、有責任感的父母，見到孩子的生活態度走偏了，定然會出手制止。同樣道理，作為百姓的父母官，如果見到社會出現歪風，也應該予以匡正。

近日世界輿論傳得沸沸揚揚，說中國正在發動「文化大革命2.0」，要打倒大資本家，開展全國整風運動。這種說法未免言重了，文化大革命企圖掃除傳統文化，實行起來卻矯枉過正，等於把嬰孩連同髒水一併倒掉。相反，今次的運動並無否定傳統思想，更不反對資本活動。只是社會承平太久，難免會出現一點末世風情，不少人揮金如土，有些男子變得雌雄莫辨，街上娘炮成風。

在所謂民主開放的地區，在上位者就算有睿智，知道社會歪風不可長，往往也是拿他沒法，百姓只要祭起人權、自由的大旗，政府也就無話可說。尚幸北京政府不完全信靠西方的一套，中國人愛叫政府做「阿爺」，那可是名副其實的稱呼，官老爺對待子民，就是要像父親、爺爺一樣，肩負起全面教育子孫的責任。如今內地發動的是一場「民風大革命」，我很樂意成為這場革命的支持者。