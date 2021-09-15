笑看天下：盲推租管 吃力不討好-施友朋 評論員

香港政府成日話「民生無小事」，卻從不用心去規劃有關民生嘅「大事」。呢，政府早前建議修例管制劏房租務，但修例草案甩漏甚多！本報一早已指出，若然盲推租管劏房，只會令業主加租迫遷更狼！

本報曾多番指出，草案冇訂立起始租金，由立法至實施存有空窗期，恐引來無良業主大幅加租，豈非幫倒忙？此外，續租時容許嘅15%加租上限，亦超出基層承擔能力。面對草案劣評如潮，政府日前終於「跪低」，建議將續租時加租上限，由原本嘅15%削減至10%，並承認法例空窗期可能達3個月。有劏房居民認為，續租加幅上限減至10%係「聊勝於無」，佢以葵青區一間80至100平方呎嘅劏房為例，每月租金約5,000至6,000元，若然加租10%，都要畀多500至600元，喺依家搵食艱難嘅環境下，相信對劏房戶難免造成負擔。

據悉，十個劏房戶中有兩至三個，收到業主通知要喺修例前加租，咁就真係「好心做壞事」，是以有立法會議員恐劏房戶無議價能力，被無良業主大幅加租，促當局盡快推行新例，縮短空窗期。

事實上，租管草案劣評如潮，劏房戶形容自己肉隨砧板上，劏房業主則表明新例實施後會退出市場。政府拒設起始租金，被劏房戶轟離地，關注團體又感失望，庸官施政可謂吃力不討好！

古人說，政如農功，日夜思之。 就是說從政要像農民一樣上心，播種過後，還要日夜操心，思慮周到，才會有收成！農功之思反映在對農事籌劃、安排、管理嘅全過程，不違農時，要注意風旱、雨雪，也只有夙夜在公，殫精竭慮，才能有收成！依家盲推租管，考慮不周，業主鑽漏洞，劏房戶提前受加租之苦，真係唔衰攞嚟衰吖！