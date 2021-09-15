林鄭月娥用了不少心機度橋，做好她的最後一份施政報告，趕在本屆立法會任期10月底完結之前發表。誠然，用心籌劃施政報告不能說不對，但用現實政治去考慮，這份施政報告會對未來施政有多大的影響力？作為特首理應採實事求是的態度，倒不如花更多的精力，聚焦民眾心急如焚的長期封關問題，戮力爭取解決，才是急民之所急，才是最受歡迎的施政報告。

毋庸置疑的是，林鄭月娥最後一份施政報告對於本屆政府已去到看守性質的階段，所起作用有限。首先，處於立法會任期完結的尾段，已沒有時間跟進實施；其次，新一屆立法會年底才選舉產生，與施政報告的發表錯開；再者，林鄭不知道新一屆立法會的訴求；最後，下任行政長官將會在明年3月選舉產生，新一任行政長官及其管治團隊定必有其治港大計和方略，以及具體的首年施政大計，也自然必須貫徹中央政府的要求。綜上所述，林鄭最後發表的施政報告的作用，只能像煙花那樣一閃即逝，所以不能盛載不切實際的期望。

人們若不善忘的話，應記得副總理韓正曾千叮萬囑林鄭月娥，重中之重是處理好抗疫，盡快帶領香港走出疫情陰霾。封關已廿多個月了，港人最迫切的是與內地通關。澳門特區早已與內地同步發揮健康碼的作用，唯獨香港仍徘徊不前。日前林鄭回答質問通關和健康碼的時候，還一記大腳傳中說交兩地專家去談，只表示已多次向中央政府反映港人要求，大有卸膊之意。為甚麼澳門能，香港不能？為何澳門通、深圳通，唯獨香港不通？顯然，這是香港自己的問題，與內地和澳門無尤。

林鄭若不早日解決與內地通關問題，即使施政報告說得天花亂墜，都只是得個吉，背罵名！