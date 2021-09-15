記得數年前我曾讚揚機場管理局的承擔，願意以內部經費及舉債的方式，集資興建香港國際機場的第三跑道，免卻受立法會無休止「拉布」的影響。上星期，第三跑道的鋪設工程宣布竣工，是香港公共行政一個時代的見證，也是為其他公共部門起示範的作用。

想想10年前，機管局發表《香港國際機場2030規劃大綱》，表明機場需要興建第三條跑道，以在日後維持香港航運中心的地位。在數年的諮詢期間，不乏民間團體提出反對，甚至將工程污名為「大白象」，致使立法會中的激進派表明，將以「拉布」阻撓相關工程的展開。

幸然，機管局明白到第三跑道對香港未來發展的重要性，沒有因為民間不理性的反對而退縮。對於環保團體合理的質疑，機管局皆仔細作出回應，並在施工時採取減低對環境影響的措施，包括在中華白海豚出沒時，減低船隻的航行速度；成立新的海岸公園，以保護機場附近的海洋物種等。至於在融資方面，機管局更是以自行融資方式為工程集資，表明不會受到立法會財委會的要挾，充分反映其對香港未來發展存有的承擔精神。

再看看北京，大興國際機場同樣是在2011年立項，但經過數年的規劃及興建，已於2019年起開通啟用。當然，以香港近10年的政治社會氛圍來說，機管局確實是沒有任何的怠政，而過程亦做得相當的漂亮，但我只想說，外部發展是相當之急速，時不我待也的確是個事實。看看內地大型的基建，又或不同的新發展區，高樓在數年間拔地而起，而我們香港卻因幾位「小丑」議員就弄得社會大亂，是何其的諷刺？

作為公職人員，不論政府內的公務員也好，公營機構內的職員也好，「愛國」是基本的要求，而能力也是重要的元素。內地官員許多時會強調格局思維的能力，即是能否把大局的政策落實到位，對社會民生帶來積極有利的貢獻。換轉是我們香港的公職人員，又有多少人真的有心有力地做好格局思維呢？我不能說沒有，但得過且過的又確實大有人在。

以新冠疫情為例，內地各省市皆是雷厲風行，社區感染數字與官員評核存在緊密的關係，誰敢怠政即換來「烏紗不保」的後果。相反，香港在處理疫情上卻顧此失彼，就如去年的普測沒有要求全民強檢；「安心出行」應用程式又不強制使用，結果就是今天香港尚未能與內地通關，可視為政府不敢作為的過錯。

近日，部分官員在接受訪問時，經常將現時高效的行政立法關係掛在嘴邊，指當局現時能放膽辦事，未來會做這樣那樣的各種政策。不過，看看機管局當年不卑不亢的辦事手法，既沒有懼怕「拉布」的刁難，又可在力排眾議後堅持推導政策。如此氣魄和膽量，也真夠其他公營部門多多學習。