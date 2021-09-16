正論：反中亂港排異己　記協毒果一般黑

公道自在人心。香港記者協會打着記者工會之名行反中亂港之實，同壹傳媒黎智英沆瀣一氣，這在2019年反修例黑暴一役早就暴露無遺。實際上，記協多任主席皆與黎智英過從甚密，黎智英甚至被指為記協最大金主，這就解釋了，為何記協總是選擇性發聲，舉凡涉及壹傳媒及《蘋果日報》利益，有理無理高舉新聞自由大旗盲撐；反之，黎智英公然踐踏新聞自由，涉在維園六四集會向本報記者爆粗恐嚇則視若無睹。保安局局長鄧炳強昨日代東方仗義發聲，質疑記協有特定政治傾向，可謂說出全港正常市民的心聲。

鄧炳強日前接受傳媒訪問時點名批評記協，質疑記協滲透校園，拉攏「學生記者」入會，13歲學生或未受過訓練的亦是「記者」，執行委員會集中於某幾個媒體，令人質疑記協代表性。他昨日在立法會回應時進一步表示，過去若涉《蘋果日報》、《立場新聞》的事件，記協必會第一時間譴責，反而《東方日報》遇到恐嚇就被冷待，「當東方記者畀一名傳媒大老闆刑事恐嚇，記協無企出嚟」，直到案件進入刑事檢控階段才不情不願作出回應，處理手法有顯著分別，令人質疑記協並非政治中立，而是有特定政治傾向。

局長的質疑並非無的放矢，這不僅是本報的疑問，同時也是廣大奉公守法市民的疑問。眾所周知，黎智英於2017年六四集會上，涉在維園內粗言恐嚇東方傳媒機構男記者，全程有照片及短片為證。案件拖至去年在西九龍法院審訊，雖然被裁定表證成立，但裁判官最終判黎智英刑事恐嚇罪名不成立，激起社會嘩然。律政司拖足半年才正式入稟高院以案件呈述方式提出上訴，高院其後又拖至今年6月4日才決定案件押至下月29日正式審理。

東方最終能否討回公道仍是未知之數，但記協在是次事件中醜態畢呈卻是有目共睹。當然，東方不是唯一的受害者，舉凡拒絕一面倒傾向反中亂港立場的傳媒機構，莫不受盡記協排斥和冷待。內地官媒記者付國豪在機場被暴徒非法囚禁和毆打，記協對暴行輕描淡寫，卻指摘受害記者事發時沒有佩戴記者證；記協2014年發起「企硬反滅聲」遊行，抗議《蘋果日報》被人抽廣告，質疑事涉政治打壓，並煞有介事要求政府捍衞新聞自由。但到了2019年7月，有人聲稱不滿TVB及本報關於反修例黑暴的新聞報道，發起抵制廣告商活動，記協卻選擇性失聲。凡此種種，不勝枚舉。

更有甚者，黑暴期間經常有大批身穿黃背心、手持記協會員證、自稱「記者」的人士進出暴亂現場，鏡頭永遠聚焦警員，公然阻礙警方執法甚至「搶犯」，警方亦於拘捕行動中檢獲假記者證。記協不但未有批評假記者行為，反而誣指警方濫暴，同反對派政客及淫媒毒果一唱一和，儼然黑暴打手。此外，兩名分別13歲及16歲的「學生記者」身處示威現場被帶回警署，時任記協主席堅稱「中學生記者」採訪暴亂現場沒有問題，為求達到政治目的，連未成年人安全都不顧，堪稱無恥。到了《港區國安法》生效，記協依然不改反中亂港立場，唱衰抹黑無所不用其極，口徑跟英美完全一致。其所作所為是否有違國安法之嫌，是否屬反中亂港政治組織而非專業組織，是否符合《職工會條例》，正常市民心中有數。

如此一個劣迹斑斑的所謂記者工會，人們不見他們致力提高業界專業水平、一視同仁維護記者權益，反而熱衷於反政府反警隊反中央，鄧炳強不過建議記協公開過往收入來源，在不違反私隱條例下公開會員來自哪些媒體，以釋除外界疑慮，現任記協主席隨即暴跳如雷，還自以為得意地諷刺鄧炳強應按機制向職工會登記局攞資料。其實，記協有否收取外國和漢奸黎資金，會員是否都來自反中亂港媒體，在維護國家安全的最高原則下，絕不是拿「機制」為擋箭牌便能蒙混過關，記協對當局的質疑如此大反應，正好反映這些質疑恰恰擊中記協要害。

今時不同往日矣。當多個「叱吒一時」的反中亂港政黨和組織，不是自行解散就是被煎皮拆骨，連有英美撐腰的淫媒毒果也要折墮收場，記協猶自口硬，仍妄想以新聞自由之名打橫行，最終必然落得焦頭爛額的可恥下場。