產評：兩強博弈鬥到底　美資對華難捨離

近次中美元首通電後，隨即傳來美國拜登政府擬對中國的產業補貼採取行動，顯見美國政府堅持遏華，且無所不用其極，中國反擊亦不用再留有餘地。中美是要鬥到底，兩國企業必成磨心。眼見龐大的中國市場利益和可觀的增長前景，美資是難以捨離。面對現存在華投資利益受損，勢必加劇美國內部對華政策矛盾，陣前內部一盤散沙，正是美國霸權衰敗的又一徵兆！

自美國針對中國開打貿易戰以來，戰線一直伸延至科技和金融領域，美國停止向中國企業供應關鍵零部件，又聯合盟友拒用中國5G電訊設備，更甚的是將中企列入黑名單，勒令個別中企在美國退市，總之打擊手段層出不窮。可美國企業照樣在中港澳營商賺大錢，涉及貿易、製造、金融、博彩等廣泛領域。

然而，美國政府就是漠視中美的密切利益，單方面不斷加大遏華力度。事隔7個月，兩國元首進行第二次通話後，美國隨即部署再出招制華。所謂「先禮後兵」，如今中國實在沒必要再容忍，中美脫鈎已成定局。目前，中國正着手推進內部改革，包括反壟斷、調控樓市、改善生育及教育政策等，有序化解危機以去隱患，並提升競爭力，目的是要減少對外依賴，做好內循環戰略。

至於美國在華的龐大利益，目前中國正在加大開放金融市場，華爾街大行都在積極布局，爭取開設全資業務試點。事實上，金融是中國較遲對外開放的範疇，皆因需時完善市場基建及法規等；而在外資眼中，金融業是繼製造業後，中國另一個極具投資潛力的產業。近日中港加強金融互聯互通，南向債券通、跨境理財通，都為包括美資等投行帶來可觀的商機，誠是華爾街大行不欲放棄的利益。

近日，澳門也就收緊博彩業政策展開諮詢，美資的相關利益頓成焦點，不明朗因素引發濠賭股急挫，美資跌得最傷！美國一直自恃霸主，可以任意在中國市場「予取予求」，實乃荒天下之大謬，若是要繼續倒行逆施，未來必將再次碰壁！

可以預見，美企在華的發展，地緣政治風險揮之不去，美資口說想走，心裏卻對中國市場難捨難離。美國的政治取向與經濟及社會利益互相違背，內部矛盾愈見突出，兩雄爭霸當前，美國內耗正是其霸權衰落的一種體現。中國只要做好本分、堅持推動改革開放、經營好自身的市場，善用美資在華利益的關係，精準瓦解反華力量，便可減少爭戰損耗，亦可達到不戰而屈人之兵的效果，贏得世界尊重。