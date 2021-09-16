神州縱橫：日軍暴行又重現　狼子野心從不變

今時今日，不少中國人都愛去日本旅行，甚至有香港人稱日本是「家鄉」，每年都會貢獻大量金錢，令到很多人搖頭嘆息，老一輩永遠不會忘記當年日本侵華的血債，每一個中國人，都要認清楚這一段歷史，即使日本逃避責任，甚至篡改教科書意圖掩飾，但紙包不住火，真相又豈會長埋黃土？

918事變90周年，內地官媒周二晚播出紀錄片，揭露當年日本關東軍731部隊暴行，包括不用麻醉藥進行活殺解剖，又設置野外實驗「靶場」，用活人進行細菌炸彈實驗。這份來自黑龍江省檔案館的珍貴檔案，清晰記錄731部隊罪證。檔案印證日軍以間諜或其他莫須有罪名扣留中國人後會「特殊輸送」，即是不經審訊，將人移交用作人體實驗。在731部隊遺址出土文物中，發現人體內臟掛架、剃刀和浸泡人體內臟的標本瓶，在長達13年，至少有5,000中國人被活生生當實驗品殺害。

731部隊以兇殘變態聞名，以4,500具機器繁殖跳蚤，專吸染有鼠疫的老鼠血，變成鼠疫跳蚤播毒，又製造細菌陶瓷炸彈，帶有炭疽桿菌、鼠疫、霍亂等多種病菌，然後將活人綁在冰封的木樁上，圍成圓圈，當作活靶，投擲細菌炸彈，中招者若非即死會更慘，被病痛折磨數日才喪命。

這種滅絕人性行為，竟然還有人包庇，讓731部隊幾乎全身而退，偽善的美國就是幫兇。1943年美軍在馬里蘭州設立細菌戰研究基地，1948年美日達成秘密交易，免除起訴731部隊創建人石井四郎等戰犯，再加25萬日圓換取日軍的細菌實驗資料，包括大量活人實驗解剖標本和幻燈片等。

如果被殘害的是日本人或者美國人，相信已經被追究到底，可嘆當年同胞受害，又豈止731部隊手下亡魂，南京大屠殺死難者家屬難道可以釋懷嗎？還有無數在日本侵華時期的亡魂，被姦殺的婦女，被挑在軍刀上的嬰孩，這筆血債本身無法彌補，最恨是日本到現在也未有意圖償還，而且不斷想掩飾真相，更加不斷增加軍備，想修憲派兵海外，赤裸裸暴露狼子野心，軍國主義從來沒有變改。戰後不斷有日本政要參拜供奉戰犯的靖國神社，今年閣員參拜數目更創十多年來新高，首相菅義偉與前任安倍晉三的發言如出一轍，都是故意不提對亞洲各國的「加害責任」。

日本對中國的野心從來不會竭止，這個不必存有幻想。最可恨是自己中國人媚日，內地藝人張哲瀚聲稱「誤入」供奉戰犯的神社，遭到抵制，連帶其老闆趙薇也遭殃，絕對是咎由自取，難道一點也不知情嗎？作為中國人要銘記這段悲痛歷史，又豈能認賊作父，視侵略國為家鄉？