功夫茶：為求上樓乜都制　爭搶凶宅唔怕鬼

喂，歷屆特首都話覓地建屋係「重中之重」，可惜吹完就算，逾20萬基層仍然屈居喺環境惡劣嘅劏房。「民生無小事」都化成一陣風，吹啊吹，吹極都係一個「小」調！劏房戶始終係飛不起來嘅籠中小小鳥，身心折磨，苦不堪言。

好似房委會最新公布嘅公屋輪候冊數據，顯示公屋申請宗數已接近26萬大關，一般申請者平均輪候時間長達5.8年。講真，輪候時間好似海鮮價，分分鐘有變，又升高喇你鬼知咩！政府所謂「三年上樓」服務承諾，根本就係呃鬼食豆腐！所謂《長遠房屋策略》就更加係阿崩叫狗、愈叫愈走，都唔知長遠到去咗邊咯！

阿哥，基層年年月月望上樓，望到頸長眼出血，詩意啲講，喺夕陽西下，斷腸人在老襯亭！所以呢，一眾基層為求「房事暢通，生活輕鬆」，都真係豁出去了，連凶宅都爭崩頭！房屋署公布新一期特快公屋編配計劃，提供逾1,400個可供揀選單位，當中包括8個凶宅，租金介乎871元至4,734元，部分單位更有一年租金優惠添！新上榜嘅凶宅包括位於葵涌邨映葵樓1樓單位，該單位曾發生兇殺案，都咪話唔大吉利是。

之但係，咪睇香港人鍾意求神拜佛，廟宇香火鼎盛，其實唔信邪嘅大把。本年度特快公屋編配計劃錄得約60,800宗申請，當中約31,900宗為一人申請者；約28,900宗為二人或以上家庭申請者。首批供二人或以上家庭揀選嘅單位共1,410個，即係話近3萬個家庭爭千多個單位，僧多粥少，有乜辦法唔爭崩頭吖！

雖然話凶宅只有8個，但係人都知，列入特快編配嘅單位，全部都有啲問題，例如曾有蟲患，又如曾被追債。功夫茶只能講句，有頭髮邊個想做瘌痢？有得揀邊個唔想做老闆？當你住喺細過監倉、廚廁合一嘅劏房，兩公婆想做愛做嘅事都好似做賊咁，你就會明白空間不足嘅痛苦！何況仲要面對老鼠入屋，咁你就明解啲人點解唔理好醜只求就手，連凶宅都要爭住講句我願意咯！

再講吖，為上樓怕乜鬼喎！一個人心存善念，百鬼不侵，如何陰風陣陣、樓梯無端篤篤響，全部都係人嚇人啫！倒是這幾句話說得好：我怕鬼，鬼卻未曾傷我分毫；我不怕人，人卻把我傷得體無完膚！各位，平生不做虧心事，半夜敲門也不驚！起碼住得有尊嚴，凶宅有乜好怕喎。

當然啦，講來講去都係無能政府惹的禍！呢嗱，本報不惜動用人力物力，努力為政府搵到港九新界大把棕地及閒置工廈用地，用於興建公屋足可解決大量房事問題，可惜麵粉喺度，庸官偏唔肯將之焗成麵包益基層，寧願斥巨資搞「明日大嶼」畫餅充飢！到底出於乜嘢居心，鬼知咩！