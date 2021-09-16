世界視線：半島戰雲再起　北韓導彈橫飛

正當世界聚焦於阿富汗之際，朝鮮半島再次戰雲密布。自上月美韓軍演結束後，朝韓雙方小動作頻頻，先傳出北韓重啟寧邊核設施，南韓宣布成功試驗潛射彈道導彈，再來是北韓建政73周年紀念日凌晨閱兵。北韓周一更宣稱已於上周六及周日成功試射新型遠程巡航導彈，精準擊中1,500公里外的目標。姑勿論威力如何，朝韓不約而同耀武揚威，已成功把輿論目光從中東重新拉回半島之上。

自韓戰結束後，南北韓從長期敵對，演變成現今僵局，美國可謂居「功」至偉。由冷戰時的意識形態對抗，到如今淪為大國角力的棋盤，大韓民族統一漸漸渺茫。北韓領袖金正恩主政後，似有意打破僵局，在鞏固權力核心並宣稱完成核武試驗後，平壤認為已累積足夠的談判資本，主動釋出善意，令半島在2018年迎來「蜜月期」。同年間，金正恩歷史性越過三八線與南韓總統文在寅會談，後又與時任美國總統特朗普會晤。

惜美方錯判形勢，陷入「北韓被迫求和」的幻想中，一副居高臨下的態度，令和談無疾而終；加上新冠疫情全球蔓延，北韓迅即鎖國，令兩韓交流再度中斷。現任美國總統拜登上任後，更把美韓軍演作為應對「外部威脅」的手段，先後於今年3月及8月兩度舉行，觸動平壤的神經。

自恃擁有核武的北韓近年來仍頻頻試射導彈，與其說是備戰，不如說是對美國的強硬回應。北韓今年首次試射導彈，正是拜登就任翌日，猶如為對方送上「賀禮」；今年3月21日及25日，北韓兩度試射導彈，亦像是回應同月稍早時間展開的美韓軍演。在上月軍演結束後，美國似乎已料定朝方必將射導彈回應，派出偵察機頻頻抵近偵察。

惟北韓今年4度試射的均不是能威脅美國本土的遠程或洲際彈道導彈，足見北韓故意在聯合國決議中鑽空子，試射更像是擺姿態，同時避免為重返談判桌設置障礙。

令人擔心的是，寧邊核設施有重啟迹象，或反映平壤的耐性已屆極限。和平並非必然，美國錯判阿富汗局勢已導致焦頭爛額，誠然南韓並非阿富汗政府，但美國不修正自以為「世界霸主」的態度，難保不會在半島上重蹈覆轍。