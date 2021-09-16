香港面對的挑戰，不僅是內部人口老化，人才資源斷層，還有外部國際形勢急劇的變化，原來優勢消減。內地經濟趕超快速，周邊內部城市如深圳、廣州對港競爭壓力強大，香港資源和市場正面臨分流引離。香港自回歸以來，在政務官把持的特區政府，一直在堅持香港在英國殖民地時代建立的優勢，以為百年不變。

實際上在建設無作為之外，把公屋建設由減少到放緩，抑制土地的開發，只是官商勾結地抬高樓價。即使林鄭政府以明日大嶼作為目標（抑或幌子），以為可以把香港土地供應改善，抑壓樓價完全寄望於一二十年後的可能建設，實質是為了保證當前樓價地價高企，仍然給香港的地主經濟繁榮一二十年的時間。

為甚麼香港有眾多閒置土地不動用和開發？政府對樓價為甚麼不學習內地與西方國家的成功措施？此中當然別有所圖！而在經濟建設，一是迎合內地一些地方銳意把香港現有的服務業分流轉移出外，卻沒有產業升級轉型來作彌補之策。另一是全力開放擴大香港的離岸金融市場，與內地一些勢力一起，抑制中小企業，迎合國際跨國企業。為了讓既得利益者賺容易的錢，不顧香港金融中心的安全穩健建設，也不願與內地合力建築防範外來金融衝擊的制度。香港的離岸金融中心，財富管理中心，耗的是中國國內和留在海外的錢，也讓國際的金融資本容易衝擊，並借之打擊內地企業與金融。

回歸以來，香港政府從來沒有認真地了解內地的發展與內地合作，使香港與內地可互補優勢，協同地向前發展。最多只是替香港的企業，包括在港外資，爭取把業務伸延至內地。結果多是把香港的職位轉移，企業賺多了錢，卻把香港本地發展削弱。

這樣的特區政府發展戰略能夠持續下去嗎？中央政府難道除了把香港業務移入內地外，不會着重香港本地社會經濟的發展，不會考慮怎樣利用香港的一制來推動中國整體的國際化、多元化，為一帶一路的大戰略服務嗎？在國安法之前，內地在香港的政策迷信殖民地留下的制度與精英，不推動去殖民地化，不推動香港的升級轉型，進一步國際化。在國安法之後，尤其是面對美國全面的敵意與攻擊，不可能不建設香港。政務官把持的特區政府管治模式是時候要從根本上改革了。