公道自在人心。《港區國安法》落實後，美英等西方國家不斷說三道四，聲稱香港自由度受損云云。美國傳統基金會甚至一反「傳統」，將香港剔出自由度評級，中斷連續25年「全球最自由經濟體」的稱號。只有加拿大菲沙研究所依然相對客觀和務實，在《世界經濟自由度2021年度報告》中，再次將香港評為最自由經濟體，25年來從未間斷。

雖然「全球最自由經濟體」算不上甚麼殊榮，不值得沾沾自喜，但起碼反映香港依然是一個自由開放的社會，無論是資金和人才，還是資訊和網絡，自由度一直是全球最高。美英等西方國家說三道四也好，傳統基金會剔除香港評級也罷，都是出於政治偏見，具有政治目的，不能反映香港真實情況。

香港真實情況就是太過自由，自由到幾乎樣樣無王管，才會亂到如此地步。國安法落實後，某些自由空間確實收窄了，漢奸無法再公然勾結外部勢力、暴徒無法再肆意打砸燒搶、大學生無法再在校園宣揚港獨、黃師無法再向學生荼毒洗腦、黑暴基金無法再眾籌騙錢、「石牆花」無法再在監獄裏開花……但正是因為失去這些「自由」，香港社會才能恢復安靜，港人才不必生活於黑色恐怖中。

不怕不識貨，最怕貨比貨。有些投奔「自由」的黃絲，到英國後才知道始終還是香港最自由、最可愛。

有位移居英國的黃絲前區議員在社交平台上大吐苦水，指部分港人在當地不僅語言不通，而且無錢開飯，生活費都要「慳住慳住」，甚至不敢開燈、足不出戶，「以節省電費」。這實在是太好笑了，連電費也付不起就學人移民？莫非以為英國遍地都是黃金？或者以為倫敦政府會供養他們？這班黃絲不是腦殘就是白癡，餓死活該！