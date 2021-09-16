美國911恐襲20周年剛過，筆者看了一套相關的紀錄片，將這宗慘劇的始末重新整理，訪問了大量人物，包括當年小布殊政府幕僚、軍官、國會議員、恐襲生還者、死者家屬、救援人員，還有前阿富汗政府要員、前聖戰領袖等，內容豐富而精彩，非常值得觀看。

前聖戰領袖兼阿富汗前總理Gulbuddin Hekmatyar所說的一番話令人印象深刻：「過去蘇聯佔領阿富汗，美國對我們提供支援，說我們是自由戰士、是朋友；到了美國入侵阿富汗，我們做同樣的事去反抗，美國就說我們是敵人、是恐怖組織。但在我們眼中，美國和蘇聯的所作所為根本沒有分別。」可謂將美國的雙重標準和虛偽一語道破。

眾所周知，1979年12月蘇聯入侵阿富汗導致長達10年的戰爭，當時正值美蘇冷戰，美國由是出錢出軍火扶植對抗蘇聯和阿富汗政府的聖戰者，企圖不戰而屈蘇聯之兵；另一方面，為了支援阿富汗的伊斯蘭教勢力，沙特阿拉伯亦向阿富汗輸出資金和原教旨思想，成為聖戰者對抗蘇聯的重要資源和動機，其中提供最多資源的正是拉登。正如Gulbuddin Hekmatyar前述，美國所作所為和蘇聯沒有分別，明乎此，在拉登眼中，美國在中東擴張勢力、掠奪當地資源、散播所謂的普世價值、排斥伊斯蘭教義，同樣是入侵者，埋下了911的伏線。

同樣令筆者印象極深的是，紀錄片訪問當時仍在阿富汗駐守的美軍。其中一位阿兵哥高中畢業便因911跑去從軍，惟這場打了20年的仗，面對同袍不斷傷亡，令軍人身心俱疲。他好不容易致電回家，原以為家人會對他關切慰問，殊不知得到的只是「我正在開Party，不用擔心」。新一代美國人似乎早已將911拋諸腦後。