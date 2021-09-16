本屆政府的特色之一是特首辦不設新聞統籌專員及發言人，全部由特首一人包辦，於每個星期二行政會議前，她親自解答記者提問。本周二例行的記者會上，竟然出現「大鑊鳥！」特首身後的背幕標題，將國名誤寫成「中國人民共和國」，當時大家都未有察覺，其後被「觀鳥人士」發現此隻「稀有品種」！

特首辦甚為尷尬，惟有硬着頭皮公開致歉。筆者藉昨日出席立法會工務小組討論到公務員學院的建設項目時，表示公務員培訓是任重道遠的，公務員對待工作不能尸位素餐，做事無心裝載又沒有靈魂，怎不會錯漏百出！

筆者認為記者會背幕最少經5個層次看過，包括設計師、安裝工人、現場督工、項目經理和收貨人。記者會背幕上的國名是置頂和碩大的，清晰可見，但錯別字仍順利逃過了5層監察，顯然又是「三個和尚無水飲」的道理，以為你檢查了，我簽個名就可以，責任實在無法推搪。

本屆政府在2017年的施政報告就提出設立公務員學院，在2018年確定選址在觀塘港鐵站附近。整個項目造價高達45.4億元，只用於興建兩幢建築物而言，絕不便宜。文件顯示招標已在本年展開，稍後會看到投標內容和承造金額。筆者問政府知道實數與否，若有造價實數，那麼我們便知悉花費多少，若然實際開支比今天討論的少，不是更理想和實際嗎？局方說還要待10月才知悉，那是兩周之後的事。

自周二的失魂事件發生後，怎會不叫人擔心項目成效？其一，擔心花了幾十億元搞個學院卻浪得虛名，培訓不出有心有靈魂的公僕。其二，擔心政府洗腳不抹腳，浪費公帑。因此，筆者認為這筆公帑必須要用得其所，負責官員要看清計劃，確保應使則使。

一個很好的例子就是上次西九龍天橋工程預算數億元，被議員猛烈批評後，政府撤回原預算並直接改為兩億多元。

不少官員求學時就是尖子，有智慧和學識，但在體制內就漸失去神采，失去膽識，學會遇事避事和卸膊等陋習。因此，筆者認為公務員的培訓不是單純看硬件，軟件同樣至為重要。

在良好的硬件設施下培訓固然是舒適的，但最主要問題是如何帶出公務員的本質：為人民服務！這個是特首的必答題，而非選擇題！