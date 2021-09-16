美國國務卿布林肯日前以視像方式出席國會眾議院外交關係委員會阿富汗問題聽證會，被問到一旦台灣及烏克蘭分別受中國大陸及俄羅斯威脅時，布林肯揚言美國會「堅守對這兩個國家的承諾」。此番將台灣稱為「國家」的言論，與其說是口誤，不如直接承認是美國又一次向台獨勢力打雞血。

布林肯將台灣也視為「countries」之一，意思當然不是指鄉村俱樂部「country club」中的「country」那麼簡單，而是再一次向北京叫陣。正如數日前才爆出華府正考慮同意駐美國台北經濟文化代表處更名為「台灣代表處」的新聞，當時距離美國總統拜登相隔7個多月再與中國領導人通電話不久，內地官媒引述拜登稱美方從來無意改變一個中國政策，但是事實再次證明拜登政府明修中美關係的棧道，暗度聲援台獨勢力的陳倉。

著名政治學家亨廷頓認為：「美國一直反對歐洲或亞洲由某一大國主宰。我想美國的政策仍會如此，假如中國企圖主宰東亞，美國會反對。」美國對台戰略從來不模糊，台灣是一艘永不沉沒的航空母艦，是第一島鏈戰略部署中重要一環，且還不時給美國送上數以億元計的鈔票，購入美方次等軍備，不用美國人說也可知台灣不可與阿富汗相提並論。不論誰人當上美國總統也會藉着台灣這枚棋子，對內撈取「對華強硬」的政治本錢，對外則向日本、南韓、印度推銷守衞亞洲的形象，雖然這種「守衞」只屬口惠層次，到頭來又是要附庸地區得先自行展示守衞決心，否則沒理由要美國的年輕人白白犧牲。

只要戰幔一日未拉開，美國這種欺內瞞外的混世伎倆仍管用。但美國人忽略了自己有很多潛在敵人，其中一位最能令美國完敗的，其名字叫「時間」。