西方有專家在《金融時報》撰文，說擔心中國政治會重走個人崇拜的路。說實話，過分的個人崇拜，在任何時期丶任何地方都要警惕，但有時候，對個人適當的崇敬，卻有助統一人心與促進發展。即使是國際企業，諸如微軟、巴郡、蘋果，他們的成功，多少也跟員工對集團創始人的崇拜和服從有關。問題是在今日中國，政治上的個人崇拜是否已超出合理尺度？

你知道個人崇拜真正狂熱時是怎樣的嗎？筆者出生的時候，正值中國文化大革命，我是香港人，居於深圳河以南，當然沒機會親身感受過那狂飆的歲月，但身邊不少同齡的朋友是在內地出世，文革時候雖然只是在唸幼稚園，卻仍清晰記得，狂熱的造神運動，究竟是甚麼模樣。

我的好友在廣州出生，唸幼稚園時，偉大領袖毛澤東仍然在世，據他憶述，那時候孩子們在學校操場上課，一旦見到空中有航機飛過，全場就會馬上狂呼、跳躍起來，一起向着天空大喊：「喂，去北京呀，去見毛主席呀！」一直喊到飛機消失在視線之內，孩子們才會回復正常活動。一個早上，如果見到一次飛機，同學們就沸騰一次，見到三次，就沸騰三次，從不例外。

朋友說，如今想來也覺得好笑，當時好些飛機在廣州上空是向南飛去，明擺着不可能去見毛主席，但孩子們不懂也不管，只一味在狂喊。幼稚園學生尚且如是，成年人是如何去神化領袖，就可以想見了。然而，今日的中國不同，我常到內地走動，接觸到不少人確實對黨、對國家，表現得十分感恩和驕傲，但開口閉口會頌揚個別領袖的人甚少，跟文革時期相比，更有天壤之別。看來《金融時報》的評論者，未免多慮了。