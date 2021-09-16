美國新冠肺炎確診病例，累計超逾4,200萬宗，而死亡個案已逾68萬人！看來，拜登上台8個月至今，撤軍阿富汗狼狽混亂，死咗13個美軍，更為阿富汗製造了大量難民；而疫情依然升溫，死得人多！難怪拜登嘅民望進一步下滑至不足50%！

同文指出，隨便一天嘅病歿人數都超過911遇難人數。難怪有美媒以「每天一個911」形容疫情，嘲諷美國政府銘記911遇難者，對新冠疫情嘅「屠殺」卻不屑一顧。老朽不知這算不算是「明察秋毫之末，而不見輿薪」？

著有《道德是否重要？從羅斯福到特朗普的歷任總統和外交政策》嘅美國哈佛大學教授約瑟夫‧奈則指出，911事件說明恐怖主義更注重心理衝擊而非實際破壞。恐怖主義就好比是演戲。皆因美國擁有強大軍力，美國人認為，大規模轟炸可以帶來「震懾和敬畏」。經佢一提，又真係喎！美國動不動就派無人機去轟炸「恐怖分子」，追殺其頭目，或動輒就以導彈對佢認為係恐怖組織嘅中東國家狂轟濫炸！

學者又認為，對恐怖分子而言，襲擊所造成的戲劇效果比死亡人數更能帶來震懾。2001年911恐襲至今20周年，當年被困者從世貿中心雙子塔跳下嘅畫面，至今令人留下難以磨滅嘅印象。毒藥殺死的人或許更多，但爆炸卻能帶來強烈嘅視覺衝擊力！旨哉斯言。毒藥殺人無聲，爆炸震人心弦。

今拜登只隆重紀念911恐襲，悼念2,977名遇難者，七情上面，誓要追究恐怖主義責任；然而，佢自己抗疫不力，依家每日死亡病例都逾3,000人，至今死於新冠肺炎者逾68萬人。阿哥，作為一國之總統，死咗咁多子民能心如止水嗎？難道冇爆炸帶來嘅視覺衝擊，死得人多，就可當佢哋服毒而無動於衷？