昨天見刊《度報告不如度通關》，指本屆政府最後一份施政報告的效力像煙花，只可璀璨一時，實際只屬看守政府性質。這份施政報告倘若求真務實的話，倘若以民為本的話，倘若有利下任立法會和下任政府順利展開新一屆政府工作的話，有6件事必須明確跟進，並必須在本屆政府任期內完成或有清楚的交代，為下任政府和立法會工作鋪橋搭路，扶上馬送一程。

第一，必須全力以赴，排除萬難，完成韓正副總理交託的重中之重的抗疫任務，公布實施健康碼的時間表和路線圖，與澳門特區看齊，早日與內地雙向通關。

第二，必須還清未庭審非法佔中案的債。本屆政府任內一宗也沒有跟進新的檢控個案，上屆政府餘下700多未進入庭審的案件，本屆政府已拖足4年又4個月，必須有清債的交代。第三，必須交代反政府動亂中，警方已拘捕萬多人的暴動案，如何加快審理？發揮儆惡懲奸的阻嚇作用，制止青年沉淪「港獨」漩渦，搶救失足者。

第四，法律援助署承諾第4季要完成檢討、堵塞被反中亂港勢力濫用的漏洞，能否如期兌現？為何邊說檢討又邊變相放水480萬元給覆核王郭卓堅，鼓勵其不斷上訴？第五，何時完成全面的非公職人員宣誓？堵塞邊領公帑邊反中亂港的資敵、反叛、醜惡現象，如社工、教師、醫護……等專業，以及藝術、社福、影藝、文康、平機會、證監會、消委會、私隱署等非政府的公營機構或場地的主管級人員。

第六，徹底解決假難民滯港問題，香港過去7年已損失60億元，本財政年度更浪費12.7億元公帑，本屆政府必須和應該立即閂水喉做到「止血」。