按照內地的公務員法，領導幹部層級包括國家級、省部級、廳局級、縣處級、鄉科級，並各分正、副，共10個職務層級。但在中央部委裏，處級以下不再設領導層次，只分科員，所以處長、副處長其實是部委裏最低一級的領導幹部。套用古代的體制，處長算是七品芝麻官。

然而，芝麻大的官，卻有天大的權。住建部房地產司副司長陳偉日前因貪腐被判處監禁12年。陳偉曾任房地產司物業監管處處長，但這個小小的處，卻能夠左右全國成千上萬間物業公司的監管檢查與資質審批。在擔任處長的10年間，陳偉就受賄超過兩千萬元人民幣。

類似的處長，近些年來被查處的不在少數。比如國家稅務總局稽查局三處處長孫海渟、中國證監會發行監管部審核處處長李志玲、國土資源部地籍管理司監測處處長沙志剛、國家藥監局藥品註冊司化學藥品處處長盧愛英等等。

不難看出，他們的崗位大多都是監管、監測、註冊。企業的項目審批、監督檢查，都需要他們經手。雖然處長級別不高，卻手握一線實權，是具體的操盤手和執行者。比如，盧愛英主管藥品註冊，製藥企業如果不打通她這一關，就遲遲拿不到批文。這就造成了「部長好見，處長難纏」、「部長通關，處長把關」的倒掛局面。

處長承上啟下，聽命上司，而又直接與社會、企業打交道。很多高層出台的紅頭文件，由於在處長層面得不到真正執行，或是陷入了繁冗拖沓的運轉流程，結果淪為一紙空文，政策政令無法有效落地。國務院總理在2015年曾經怒斥：「部長們參加的國務院常務會已經討論通過的一些政策，現在卻還卡在那兒，讓幾個處長來把關，這不在程序上完全顛倒了嗎！」

常言「官大一級壓死人」，但那是指有隸屬關係的上下級。若沒有隸屬關係，即便級別高，也不管用。國家發改委民航處處長匡新，主管全國所有機場建設審批和飛機採購，曾當面對進京「跑部錢進」的某省副省長發火，後者因為有求於匡，只好唯唯聽命。

政府機關幹部主要依靠內部監督，社會與企業沒有話語權，即使有投訴舉報，懲辦措施難以有效跟進，常常罰酒三杯。且處長之間往往相互勾結，一損俱損，一榮俱榮。企業唯恐舉報某一處長，開罪於這一群體，在別的處長面前也無法通行，只得忍氣吞聲，獻金進貢。

說到底，這些處長之所以敢如此狂妄霸道，原因無非是因為權力太大了。政府包辦一切，落實到實際操作上，相當一部分權力就到了處長們的手裏，成為利益勾兌變現的工具。而且自由裁量空間過大，輕重緩急，如何處置，全憑他們掌握，因此擁有強大的討價還價機遇。如果不能真正地簡政放權，敞開監督，要扭轉這一局面，無異於緣木求魚。