功夫茶：九月飛霜有異象　倒行逆施敲警鐘

個天究竟玩無厘頭、屙奶油？抑或垂象示儆？古時有所謂天降祥瑞，譬如話皇帝出生時必有異象，不是紫氣沖庭就係金光繞室；至於大熱天時落雹飛霜，則肯定冇好嘢，凶兆也！都咪話唔邪，呢排講緊濠賭股災，結果尋日就整劑九月飛霜喇！

阿哥，九月飛霜已夠晒反常，仲要喺將軍澳出現極端天氣，落雹之餘，雨勢更係大到黐膠線！天降異象，必有妖孽！係巧合？上天特別揀喺將軍澳落雹，此乃壹淫媒反中亂港大本營，依家畀保安局連根拔起，國安重犯漢奸黎末日臨頭，折翼泥紙鷹何堪畀冰雹再擊一擊，肯定連拍翼都冇力！一代奸名付水流，從此鐵窗惟有愁！之不過佢條粉腸衰就算喇，搞到累街坊實在太不該！

呢，將軍澳居民目睹天降異象，冰雹夾着雨水嘩啦嘩啦從天而降，大小如一蚊銀擊中路面、車頂、窗戶，笑言：去冰室飲凍嘢，唔使加兩蚊雞咯！市民戲謔吓無所謂，之不過咁嘅異象，根據以往經驗，點都唔老利！風水佬呃你十年八年，但忽然落雹，大家好快就知有大鑊嘢！

各位街坊，根據天文台顯示，上次9月落雹係2002年，結果翌年即有沙士，香港死咗299人，全球最多，都真係衰到貼地！再對上一次係1983年，翌年中英談判簽訂《中英聯合聲明》，自此香港一片末世心態，湧現移民高潮。今年2021年，疫情稍平穩，可惜至今粵港澳通關無期，加上歐美疫情仍然嚴峻，想飛？摺隻紙飛機繞室3圈當繞地球一周喇！

嗱，今年經濟已經死翹翹，基層靠消費券5,000個大洋吊鹽水，點知政府搞到倒瀉籮蟹，玩殘長者！通關若然繼續無望，根據上述九月飛霜定律，明年勢冇運行！勿謂言之不預，明年就係特區政府換屆，喺中美角力嘅大環境下，呢場選舉注定唔會平靜！再講吖，以港府抗疫之無能，明年疫情都未知是否完結，加埋換屆大混亂，經濟肯定有排插水！唉，都真係摩囉叉拜神，睇天啦！

話時話，今次係本港歷史上第3次9月落雹，上天發怒示警意味濃！大家睇到香港政經失序、管治失當；本報早已指出特區百弊待廢，區會要廢、聲請要廢、廢官更要廢！依家施政不通，有啲部門好似運房局、食衞局、律政司，統統都係大而無當，日日混吉，林鄭家陣又話要「拆局重組」喎。不過本屆政府來日無多，蘇州屎又係要留畀下屆去執，你話政局又點會唔混亂吖？

學者就話傳統確有天人感應之說，港官無瓣做得穩妥，樓價高企、移民激增、人才流失，再唔提早撤換廢官，選賢與能，說不定唔病唔病、一病攞命！今趟九月飛霜，忽然落雹，可以話係為特區政府敲響警鐘！