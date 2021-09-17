世界視線：國會殿堂假民主　英國政客真膚淺

英國是西方議會政治體制的發源地，英國政客至今還常吃老本，以民主老祖宗自居，可惜假面具戴久了，偽紳士漸漸忘了遮掩地痞本色。近日，中國駐英大使鄭澤光被英國國會禁止到國會出席會議，理由是：英國國會是保護言論自由和人民自由的地方，而中國在今年3月制裁英國議員，故國會拒絕鄭來開會。西方的所謂民主真諦不是「我不同意你的意見，但我誓死捍衞你發言的權利」嗎？怎麼民主老祖宗現形了？

鄭澤光是中國駐英最高級代表，應英國議會跨黨派中國小組邀請出席會議，誰料有議員去信下議院議長反對，以北京制裁英國議員，鄭的到來令人不快且沒保護本國議員權益為由，呼籲叫停。結果下議院議長找到上議院議長，兩個臭皮匠商定了鄭的「國會禁足」令。

這件事絕非小事，也不只是英國政客政治手段與狹隘心胸的結果，事件足以影響中英關係、影響英國國會的形象。中國駐英大使館即時還擊，批評有人為遂個人政治目的，干擾中英正常交往與合作，行為可恥，且屬懦夫之舉。外交部強烈譴責英國議會後，更言明會作出必要的反應。

說起這宗國會禁足事件的源頭，其實是去年美國及歐洲反華陣營炒作新疆人權議題，英國於去年3月宣布制裁中國官員的名單，首次在當地啟動「全球人權制裁」框架，開始制裁包括新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國在內的幾名中國官員。

國家外交部奉行「來而不往非禮也」政策，稍後也反制裁9名英國政界人士，當中便包括今次國會禁足事件的始作俑者兼議員，中方斥有關人士在新疆維族人的待遇及人權問題等，以謊言和虛假訊息散布抹黑共產黨及新疆行政單位的言行。

都說外交是沒有硝煙的戰事，國際外交舞台上你一招我一招，實在正常不過。英國制裁中國，難道以為中國不會反制裁嗎？而中國一旦反制裁了，小學雞政客便涕淚連連，誓要找回場子嗎？聰明的大家長肯定不會答應，但英國國會卻胡攪蠻纏做了出來，事件中，到底是中國沒面子，還是英國議會失了心胸、氣魄與民主風度呢？