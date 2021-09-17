神州縱橫：執法權責非一般　基層大眾怕城管

內地城管大名鼎鼎，經常見報，全名城市管理執法，是負責綜合行政執法的部門。坊間常以為「城管」是新事物及中國獨有，其實在古代已經有類似職能的官吏，處理小販與垃圾，外國也有同類機關，沒有甚麼稀奇。

城管執法制度多年來不斷演變，從城建監察大隊、城市管理監察大隊，到今天的城市管理執法隊伍，大致上發展定了型，其工作與市民日常生活息息相關，但因為執法監管與權責問題，一直是非不絕，製造不少事端，與基層摩擦也是屢見不鮮，近日又有類似事件令社會關注。江蘇南通市一名張姓老婦在街邊擺攤，3名穿城管制服的男子向她採取行動，搶走她手中的秤，婦人反抗並發生衝突，糾纏中摔倒在地，城管人員並沒有收手，跟着弄斷秤桿後將之扔在地上，又將張婦舉起再摔在地上，導致她受傷需送院治療。

張婦的兒子報案指控稱城管行為粗暴，毆打其母。因為事件發生在大街大巷，無從抵賴，南通經濟技術開發區管委會調查後，相關負責人事後到醫院向張婦道歉，其中一名城管因涉故意傷害，被行政拘留以及罰款。管委會力斥該名城管在管理攤檔過程中行為粗暴，造成惡劣影響，但事件肯定只是冰山一角。

城管是前線工作，直接面對基層民眾，一舉一動備受關注，首先制度上需要完備，制訂足夠有效的措施去管理及處罰違法者，而城管執法人員以往並非像警察有完善訓練，來自社會不同層面，拉雜成軍，質素自然參差不齊，紀律性難以保證，執法時濫用權力時有所聞。2017年，《城市管理執法辦法》公布，城管執法人員編入行政執法類公務員，須通過公務員考試並接受正規訓練，開始清走城管部門內的臨時聘用人員，然而距離完全整頓質素還是需要時間。

公道地說，城管本身工作亦是不容易，城市職能部門將「豬頭骨」燙手山芋包括容易與社會低層群體接觸的事務交託城管，如街頭小販及僭建等問題，往往是矛盾焦點，而且涉事者若是弱勢社群，更易博取輿論關注及同情，令城管的工作受到壓力。

城管執法中主要是罰款、沒收生財工具及貨物，阻人「搵食」，斷人飯碗，難免引起反抗。再加上小販很多是外來人、下崗工人及無業游民，法律意識及教育水平不高，不會輕易就範，容易發生衝突，雙方加大力度，隨時變成流血事件。久而久之，部分人心目中，城管與暴力執法掛鈎，望而生畏，形象可見一斑。

城管部門本身不斷在演變，和其他制度一樣，仍需要完善規範化，愈是貼近民生，愈是要監管妥善，莫以為官小可以忽略，大風波往往都是來自最低層的衝突。