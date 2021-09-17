正論：區會淪為政治場　改革不如全廢止

過去區議會虛談廢務，早就令人覺得可有可無，詎料黑暴爆發，攬炒派大舉侵佔區議會，更令這個原屬諮詢性質的地區議會連原有功能都失去，淪為黑暴政客的表演場地。港府放出風聲，有意改革區議會選舉制度，由單議席單票制改為間接選舉，甚至不排除採取委任制，藉此杜絕反中亂港人士進入地區議會，卻無可避免大開民主倒車。與其如此，何不接納本報建議的「區會要廢，立會兼顧」方案？

食之無味，棄之不可惜，正正是當下區議會的寫照。眾所周知，自《港區國安法》出台後，港府落實公職人員宣誓規定，並傳出舉凡涉及違法初選、借出議辦設票站或簽署「墨落無悔」聲明的區議員皆無得留低，若不自動辭職，一旦被DQ便會被追討過百萬元薪津。此舉果然將黑暴政客嚇得雞飛狗跳，多達260名區議員自行辭職，餘下的211名區議員上周五起分批宣誓，港島區率先完成宣誓，24人中有7人逃不過被DQ的命運。

以此推算，另外3批未宣誓的區議員中，最終被DQ的相信多達21人。建制派將重奪6區主導權，惟仍有多區因議員人數太少、正副主席懸空而無法運作。例如黃大仙區將成為人數最少的重災區，由3名區議員進一步減少至2人，6個委員會中，有5個無法開會。部分區議會則正副主席皆出缺，陷於停擺，包括沙田區議會、葵青區議會及荃灣區議會等，堪稱有名無實，淪為空殼。

停擺問題還未解決，港府又吹出風聲正檢視區議會的組成，初步構思修例改制，將18區減至與立法會直選一樣變成10區，不再採納單議席單票制。初步方案有三個，一是將一半議席改為雙議席單票制，另一半由政府委任的分區委員會、防火會及滅罪會成員透過間接選舉產生；二是一半議席改為雙議席單票制，但另一半議席由政府委任；三是所有議席均由政府委任。無論最終採取哪一個方案，民主成分都會大減，甚至完全不經直接選舉產生，與世界潮流背道而馳。

必須指出，區議會停擺也好，區議員被DQ也罷，對廣大市民來說都是不痛不癢，對日常生活沒有絲毫影響，反而因為少了爭吵，樂得耳根清淨。須知區議會開支不菲，僅每屆為區議員提供開設辦事處和結束辦事處開支償還款額已逾6,000萬元，早就令人質疑是否物有所值。既然存廢皆是一樣，為何還要挖空心思小修小補，然後大費周章做一場毫無意義的選舉和委任騷？這不是既嘥錢又多餘嗎？何不倣效回歸初期的「殺局」做法，將區議會廢除，職務合併由立法會兼顧？

正如本報早前指出，過去許多立法會議員本身也是區議員，顯見將區議會職能與立法會合併，技術上不難實行，還可省掉區議會開支，何樂而不為？何況立法會花費本來已非常龐大，議員個個高薪厚祿，議事質素和辦事效率卻每況愈下，不成正比。為立法會議員「增值」，讓他們增加工作量多做實事，納稅人總算可順一順氣，誰曰不宜？

事實上，香港急須改革的並非區議會這些政治花瓶，而是一些長期無法理順運作、權責繁雜、大而不專的政策局，這才是香港競爭力江河日下的根本原因。僅運輸及房屋局，兩者風馬牛不相及，偏偏放在同一個政策局內，一個局長根本分身不暇。這就解釋了，為何房屋問題總是一塌糊塗，運輸基建不是延誤就是超支。食物及衞生局的表現同樣不堪入目，掌管的是非常重要的民生命脈，卻由無能廢官把持，結果港人食不安心，環境衞生烏煙瘴氣，不僅抗疫至今一場空，周街老鼠更是醜出國際，可見將政策局分拆重組已是刻不容緩。

無奈「議而不決，決而不行」至今仍是特區政府的死症。別看林鄭日前才鬆口承認重組政策局「不能迴避」，但又搪塞本屆政府時日無多，只能交由下屆立法會討論，並由下屆政府考慮，一副「等收工」的模樣。香港，就是在一眾無能廢官懶政不作為之下空蹉跎，最終優勢盡失，一事無成。