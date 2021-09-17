據報道，不久前香港兩幫黑社會分子因賭債糾紛發生毆鬥，分乘4輛車在深水埗飛車追逐廝殺，有人驅車逃至葵涌警署，前無去路，後有追兵，於是撞閘門衝入警署；追兵趕至，下車強行闖入警署向對方施襲，警員撲出拘捕5名男子。警隊「一哥」震怒，警隊4天出動3,000警力，全港反黑拘捕約300人，規模之大、力度之強近年罕見。

過往，經常能見到警隊掃黑新聞。自反修例暴亂之後，這方面的行動特別是大規模行動鮮有所聞，大家見到的是警察被「黑衣人」搞得疲於奔命，那些黑暴分子可比黑幫分子厲害得多，他們手中的武器、戰鬥能力可比「三合會」之人厲害得多。我們至今不知道這些暴徒到底有多少人，只知道兩、三萬人的號稱「世界一流」警隊一段時間對平暴很是無能。

黑衣人想打就打，想走就走，後來愈戰愈勇，發展成大規模圍攻警署，磚頭、弓箭、雷射筆、汽油彈盡出，火光熊熊，殺聲震天，這情景黑幫分子當然看在眼裏，平日裏他們畏之如虎的警察沒想到那麼好欺負。

於是，有人放膽趁火打劫作案，甚至參與暴亂，痛打警察，發洩藏之已久的仇恨。須知道，那陣子黑暴勢力、黃絲們正在全社會煽動「仇警」、「起底」、「要殺警察全家」，這正合黑幫之意也。

香港的「三合會」、黑社會歷史悠久，多有政治背景，港英時代發生的一些暴亂和他們有關。回歸前後，香港黑幫滲透內地，和當地犯罪團夥相勾結，在兩地從事犯罪活動，粵港警方時有聯手打擊。

97回歸，香江府衙和內地部門工作聯繫合作最多、最密切的就是警察和公安。這樣的磨練，是香港警隊在平息黑暴、落實《港區國安法》、矢志維護社會治安方面最忠誠勇毅的原因。經暴亂考驗，他們打擊黑社會更絕不手軟。