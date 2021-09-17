治民無常，唯法為治。在《港區國安法》強大威力下，反中亂港組織土崩瓦解，教協、民陣、612基金、支聯會紛紛收檔或即將收檔，其他還在苟延殘喘的組織也紛紛噤聲，只有記協依然嘴硬，似乎還沒察覺末日來臨。保安局局長鄧炳強質疑記協並非政治中立，滲透校園拉攏「學生記者」入會，13歲學生亦成為「記者」，執行委員會則集中於某幾個媒體，令人質疑其代表性。

沒錯，記協一直拿着雞毛當令箭，以業界代表自居，其實只是一個政治小團夥，頭頭和會員主要來自幾家反中亂港傳媒，既沒有代表性，更沒有公信力。這麼多年來，記協口口聲聲維護新聞自由，動不動就發表聲明譴責這個譴責那個，但從來沒有譴責過壹傳媒，甚至對黎智英涉刑事恐嚇東方記者視若無睹。道理很簡單，這班走狗為了幾塊狗餅，當然不能也不敢譴責主人。

反修例黑暴期間，記協更是將其醜陋本質暴露無遺。有內地記者在機場遭暴徒綁架及虐待，記協沒有譴責暴徒，反指受害者沒有出示記者證；但當警方要求在暴亂現場的假記者亮明身份時，記協又聲稱「人人是記者」，不需要出示記者證。正是這句「人人是記者」，導致反修例黑暴期間遍地都是假記者，有時候人數甚至超過暴徒和警察，連稚氣未脫的13歲兒童也來趁熱鬧。

對於鄧炳強批評「人人是記者」有違專業道德，記協頭頭反指攻擊無理，自稱只有13%的成員是「學生會員」，不認為有違反國安法。有沒有違反國安法，只能留待警方調查，並非記協說了算。畢竟今時不同往日，在煌煌國法面前，號稱擁有近10萬會員的教協瞬間煙消雲散，更何況只有區區數百會員的記協，不管如何垂死掙扎，都逃不過可恥下場。