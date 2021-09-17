港府盲谷針終於谷出禍。隨着當局將疫苗接種年齡下降至12歲，愈來愈多青少年在打針後患上心肌炎或心包炎，儘管當局強調有關學童的病況輕微，但本港發病率為數千人中有一個，比美國每兩、三萬人才有一個高得多，且全部個案需長期覆診，兒童醫院甚至成立特別部門跟進，足見這個副作用並不如港府和某些專家所說的輕微。港府終於知衰，相關委員會提出12至17歲青少年只需打一針復必泰疫苗，教育局隨即更新復課指引，打了一針復必泰的學生亦當完成疫苗接種，達七成接種率便可全校恢復全日面授課堂。

事實勝於雄辯，不管高官或專家如何吹噓復必泰安全可靠，甚至有專家提出將接種年齡進一步下降至6歲，但至今起碼有37宗青少年接種復必泰後出現心肌炎、心包炎的個案，足證所謂安全可靠純屬一廂情願。事實上，以港府和專家一貫的盲谷針套路，突然轉死性打一針也收貨，當知疫苗問題多多。最令人質疑的是，在變種病毒肆虐下，即使打齊兩針已有抗體一樣會中招並將病毒傳播開去，到底打一針有甚麼效果？如此這般依然盲目要市民打針，一旦有更多未知的副作用在將來出現，高官和專家如何賠番條命畀人？

尤有甚者，本港專家早前才拾英美牙慧，研究接種第三針，惟隨着世衞呼籲暫緩接種第三劑加強版疫苗，本港專家亦見風轉舵噤口不提了。誠然，新冠病毒是一種新興病毒，全球也只能摸着石頭過河，惟接種疫苗關乎市民個人身體健康，理應有選擇權，而不是一刀切，不接種便不准上班、不准返學、不准進入某些場所。過去科學家研發疫苗的時間數以十年計，新冠疫苗卻在短短一年便推出，今日是面癱、明日是心肌炎，誰知道後日又有甚麼致命副作用？