人類文明發展好幾千年，金本位一直是行之有效的方式。美國1971年將美元與黃金脫鈎後，一直使用「印幣權」榨取世界、造富自己。如今，中國大力推行人民幣數字化，走向國際舞台，去美元化的進程正在加快，未來中國會加速進入黃金時代。

2008年金融海嘯時期，美國要做量化寬鬆，聯儲局接受美國政府簽署的國債，一張合約就讓聯儲局兩年內合共增加印鈔1.4萬億美元。當年美國未宣布量化寬鬆前，時任美國財長保爾森刻意飛至北京尋求中國支持其「放水」政策，中國一直予以配合。可是美國就是喜歡忘恩負義，尤以特朗普政府正式全面對中國採取冷戰的意識形態。當拜登未上台時，他極力批評特朗普的美國優先政策是破壞美國作為世界領袖的地位，但上台後又抱住高高在上的主子態度處理對華關係。今年3月的阿拉斯加雙邊會談，美國國務卿布林肯以教師爺之姿向中國說三道四，結果被中國外交部噴了一鼻子灰。之後在8月派副國務卿舍曼前往中國打交道，事後急忙推翻特朗普時期停發中國學生簽證的做法，重新收取中國留學生。原因很簡單，美國政府要向「錢」看！數據顯示，2020年中國赴美留學生數量超過38萬人，粗略估算就能為美國帶來逾兆人民幣的收入。

另外，由於疫情加速美國的經濟衰退，特朗普政府去年3月宣布開啟無限量化寬鬆，放水逾5萬億美元。但事前沒有跟中國打聲招呼，效果肯定不如理想。

雖然中國面對層層挑戰，但仍忍辱負重，在十四五規劃開展之年，加強內外雙循環政策作抵禦，亦通過一帶一路與中亞、東歐和非洲等國的合作和交流，盡量抵銷以美英為首的G7的影響，更加快人民幣國際化步伐。今年3月中國與伊朗達成雙邊戰略協議，約定用人民幣結算貿易。今年9月，中國與俄羅斯也達成協議，不採用美元結算貿易，這個趨勢一定會加速去美元化。中國在持續拋售美債的同時仍持續增購黃金，數字貨幣也是去美元化的一個歷史性機遇，當數字人民幣與一帶一路密切結合，完全可以迅速成長為「數字世界幣」。而黃金的角色將會與人民幣結合，以增強國際認受性。

筆者雖不是經濟學家，但也能看到未來人民幣會進一步成為全球儲備貨幣，黃金的保值觀念必定重回，一個新的黃金年代即將揭幕！此時此刻，您們應該懂的！