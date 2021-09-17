保安局局長鄧炳強日前點名批評記協，質疑記協滲透校園，又指執行委員會集中於某幾個媒體，令人質疑記協代表性。更甚者，記協每每就涉及《蘋果日報》、《立場新聞》的事件勇於「發聲」，反而「當東方記者被一名大老闆恐嚇，記協又無企出嚟」，處理手法有明顯不同，質疑記協並非政治中立，而是有特定的政治傾向。

記協主席回應上述批評時賊喊捉賊，反指鄧炳強邏輯混亂。這個組織已病入膏肓，莫說當記者，就連當讀者的資格也很值得商榷。

首先，黎智英於2017年六四集會上，涉刑恐東方傳媒機構男記者，全程有照片及短片為證，記協對黎智英公然踐踏新聞自由視若無睹，沒有出聲譴責，當案件拖沓經年終於進入刑事檢控階段，才不情不願地作出回應。記協日前還在狡辯因為要時間採集事實，才會處理較慢。辦事效率與他們2017年6月8日第一時間強烈譴責網上偽冒記協發表的譴責黎智英聲明，相距千里。記協需要時間掌握的究竟是事實還是道德？看來記協常說的自我審查、寒蟬效應所言非虛，記協網站上名為「記協怎能沉默？」的短片，亦可謂自嘲的最高境界。

至於執委只集中幾間媒體，記協主席指不容易有記者接任執委職位，又謂曾有任職主流媒體的記者擔任執委後被公司施壓。根據記協聲稱，其宗旨包括致力維護新聞操守，然而當《蘋果日報》渲染爆眼女、新屋嶺性侵等與事實不符的報道，當新聞操守淪為狗隻噬尾逐臭的把戲，記協睜一眼閉一眼，可能又要時間採集事實，惟主流媒體卻拒絕讓員工同流合污，更莫說將「13歲記者」在示威現場推說是「更多鏡頭攝錄情況」。畢竟正如反對派梁國雄說「狗餅很好食」，記協也有吃狗餅的自由。