香港電台電視部節目《頭條新聞》的一位主持人，移居英國已有半年以上，一直不哼聲，到日前才透露自己已經離港。該節目最吃重的主持有兩個，一個經常飾演太后，一個飾演太監。

太監早前已遁走台灣，如今太后又宣布身在英倫，二人苦心構建多年的宮殿便不復存在，國破家亡，倉皇辭廟，太后、太監還要分道揚鑣，無緣再相纏相伴，真個是千里奔忙，無處話淒涼！

通過《港區國安法》後，安分守紀的香港人生活如常。加拿大菲沙研究所剛公布《世界經濟自由度2021年度報告》，香港連續25年位列全球榜首，證明此地一直是營商與工作最自由的地方，而你偏要狼狽出走，那問題恐怕就不在特區政府身上吧。

反對派的暴徒和輿論領袖，他們追求的所謂自由，從來都是空中樓閣。黃絲們一向叨唸，說美國是民主的典範，但在大半年前，當地總統選舉出現爭議，有手無寸鐵的女子衝入國會山莊抗議，被警衞當場射殺。時任總統特朗普選舉失利，在電視直播中為自己抱不平，他沒有扮女人，也沒有扮太監，不會表現出一副陰陽怪氣的模樣，但因為所講的內容具爭議性，可能會誤導觀眾，電視台便即時終止直播。即使有一、兩個電視台勉強讓特朗普講畢全文，主持人事後仍忙不迭向觀眾說明，總統的表述未必與事實相符，大眾務必慎思明辨。

堂堂白宮主人尚且要受此待遇，試想想，如果美國電視台也有一個《頭條新聞》式的節目，當時太后、太監也鼓其如簧之舌，去蠱惑人心，說特朗普是被人非法竊取了政權，你認為當地的電視台能夠容得下他倆嗎？所以嘛，黃絲們追求的言論自由，在這個世界上根本不存在。