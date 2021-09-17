帶勇之人，如果都能像保安局局長鄧炳強般剛直不阿、敢於直言，香港不難走上強政勵治嘅格局！

呢，有人形容鄧炳強變身「死亡筆記」，百發百中，一啲都唔誇張。早喺4月中旬，佢批評毒果報報道假新聞抹黑警隊，結果多名毒果報高層被捕，繼而毒果執笠，今更被連根拔起！保安局日前宣布，根據國安法第43條「實施細則」附表三向《蘋果日報》印刷有限公司發出凍結令，凍結其位於將軍澳嘅廠房；香港科技園公司亦要求收回將軍澳壹傳媒大樓地皮及提出違約索償。被連根拔起嘅壹淫媒，落得「無非是枯井頹巢，不過些磚苔砌草」，應了「自作孽，不可活」呢句說話。

此外，9月7日鄧炳強批評關注囚權組織「石牆花」招攬追隨者建立影響力，本報「正論」一語中的，指由前議員邵家臻發起所謂嘅支援在囚人士組織「石牆花」，喺鄧炳強點名批評後作賊心虛宣布解散。老朽見到邵家臻哭喪着臉，男人老狗淚灑當場，話喺目前嘅政治環境下「保住條命最緊要」！阿哥，叫乜鬼「石牆花」吖？風雨未至，已經自我凋萎，哈哈哈，又唔係練神功，使唔使咁快揮刀自宮啊！

好嘞！日前鄧炳強點名批評記協違專業，質疑記協滲透校園，拉攏「學生記者」入會，有13歲學生或未受過訓練嘅亦係「記者」，並直斥過去若涉及毒果報、《立場新聞》嘅事件，記協就會撲出來譴責，反而《東方日報》記者畀一名傳媒大老闆刑事恐嚇，記協又冇企出嚟。帶勇之人充滿正義感，講真話，喺港產官僚中何曾見過？「為官避事平生恥」，鄧局長就以身作則，垂範乜嘢叫做「擔當精神」，為官切勿避事！老朽相信記協一經鄧局長「品題」，好快變「記怯」又自我練神功去矣！