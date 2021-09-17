香港最大的教師組織教育專業人員協會（簡稱教協），日前召開特別會員大會（實質不是9萬多會員出席的大會）通過決議正式解散，通知職工會登記局取消工會註冊，變賣資產均分給會員。一個本是教育專業的工會組織走上反中亂港之路，與外國勢力有千絲萬縷關係，最終墮落為反政府動亂的台柱，涉觸犯《港區國安法》，乃自取其咎、自取其辱。

平靜結束達不到某些集團的政治企圖，某電視台的編導竟然心有不甘，剪輯播放一名出席大會教師咒罵香港目前是「最黑暗的時代」，欲替黑暴出口氣。其實教協負責人在接受訪問時態度平靜，沒有口出惡言，達不到該編導想要的表態說話，因而挖空心思炮製「最黑暗時代」的抹黑煽動、蠱惑人心、誤導輿論，達到歪曲和攻擊執法部門依法取締違法亂港的各種政治組織，有關電視台必須追究責任，清除隱藏黑手。

最黑暗時代？黑暗得過教協壟斷和操控香港整個教育界？教協會員齊齊洗學生的腦，煽動和組織學生搞人鏈行動圍學校，唱獨歌、舉獨旗、擎標語，罷課、罷教，帶領學生上街和佔大學校園暴動，衝擊警方防線，導致4,000多名大、中、小學學生被捕，斷送一生青春，而竟然無一教協教師敢出來說「不」！向教協說「不」！試問世上有哪個教育團體這樣黑暗？

最黑暗時代？黑暗得過偌大一個教育專業的教師組織，全部都是為人師表的知識分子，竟無一人敢挺身而出為學生叫停罷課、罷教，竟無一人敢鐵面無私要求教協反思教育的真諦和教師的天職，試問教協是否比黑社會更黑暗？

請有關電視台新聞主管回答，香港出入境往來自由，沒有阿富汗、喀布爾機場亂象，香港有幾黑暗？