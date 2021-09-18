功夫茶：老鼠操兵自由行　香江衞生最堪憂

香江奇景真係講唔完！遠少少嘅，好似唔少街市曾發現「群鼠開餐噬豬殼圖」，場面震撼，允稱「香江奇景」之一。近啲啲嘅，各位街坊如果不善忘，當記得功夫茶寫過將軍澳泳池出現過「老鼠與泳客共泳」嘅奇景，想睇米老鼠，唔係一定要買套票貴飛去迪士尼㗎！人鼠共融，香港真係一個處處有愛嘅動感城市！

呢呢呢，今次又有奇景啦！係發生於有大量人口居住嘅公共屋邨紅磡邨第二期紅日樓，日前有網民喺社交平台專頁上載一幅「老鼠操兵自由行」嘅奇景相片，只見至少7隻大大小小嘅老鼠，疑從一個堆滿雜物嘅單位爬到外牆簷篷邊緣一隻一隻列隊爬行，而該單位內嘅雜物多到堆滿窗戶，街坊估計內部衞生狀況欠佳！

阿哥！「白雪公主與7個小矮人」嘅童話故事就話過癮啫，但怕且冇幾多小朋友會羨慕7個小矮人，佢哋都想做嗰位吻醒公主嘅王子！嗱，依家呢7隻仿似操兵自由行嘅老鼠，見過嘅街坊無不印象深刻！網民都感到嘩然，沒齒難忘，香江奇景又添多一景喇：老鼠操兵自由行，香江勝景無得彈！

哈！網民喺疫情下都學懂苦中作樂，有人戲稱涉事單位為「鼠界party room」，鼠界派對房，明明住人變咗老鼠先係主角，都算形容得抵死！差在未知呢7隻老鼠玩乜樂器？另有人留言，指此乃冰山一角！咁又係噃，試諗吓如果日光日白都撞鬼，即係猛到太陽底下都陰風陣陣，咪話唔驚！依家日光日白都咁多鼠鼠，夜晚出巡肯定震撼過百鬼夜行！

想像力無限，又有街坊話「間屋太污糟，逼到啲老鼠想跳樓！」阿哥，真有才，這是反諷手法吖！另有街坊就話，不時見到老鼠喺該單位「出出入入」，形容係「一家大細去做節」，真係鬼馬到功夫茶都要講句「服」！當然，亦有街坊深感屋主不顧衞生，係個「馬交friend」，已通知房屋署跟進喎。

呢，咪又畀功夫茶篤爆，房署平時闊佬懶理，有扣分制又冇落實執行，依家接獲紅日樓住戶投訴，先急急腳補鑊，又加強有關樓層清潔及防治蟲鼠工作，又話同住戶溝通及提供可行協助。阿哥，一早咁做，又點會搞出大棚老鼠行走江湖吖！

講到尾冇靈魂政府難辭其咎！香港號稱國際城市、亞洲金融中心，應該係老鼠一隻也嫌多，依家投下以億元計去滅鼠，捉一隻成本都要成4,000個大洋，真係笑大人個口！食環署滅鼠無能，靠害市民！依家18區都變「老鼠樂園」！治鼠無方埋凶兆，再咁任由老鼠操兵自由行，中秋節禮賓府或出現群鼠賞月奇景，咁就認真該煨咯！