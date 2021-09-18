正論：盲谷針害苦學童　通關難官僚不管

港府抗疫獨沽谷針一味終於谷出禍，至少37名學童在接種復必泰後患上心肌炎或心包炎，須長期覆診。儘管教育局連忙更改指引，學童接種一劑疫苗亦收貨，但學校全日復課在望之際，中港對等通關依然遙遙無期。顯而易見，兩地通關最大阻礙不是疫苗接種率高低，而是港府不肯採用「健康碼」。

昨日本港有3宗輸入個案，均驗出L452R變種病毒，且已接種新冠疫苗，當中包括一名從印度抵港、居於半山的患者。他於8月30日在香港進行檢測，未有染疫；本周一返港於機場抽取樣本，一樣未有感染，但本周三再次檢測，結果確診並帶有變種病毒株。

可以看到，本地疫情雖然長期零確診，但外來輸入個案仍是欲斷難斷，前日（16號）好不容易出現本地外來皆零確診的局面，可惜一日便破功。在變種病毒肆虐下，即使接種了兩劑疫苗並有抗體一樣中招，而且還會將病毒傳染他人，港府抗疫只有打針一途，到底對阻止病毒來犯有多大作用？新加坡單日新增逾900宗確診病例，創16個月以來新高，說明接種率高並非萬能，更不可能阻止疫情爆發。前車之鑑就在眼前，要是港府仍容許高危地區人士入境，不嚴加把關，一旦稍有疏漏，變種病毒便會走進社區，後果不堪設想。

更不必說，愈來愈多中學生在接種復必泰後患上心肌炎和心包炎。當局輕描淡寫表示有關學童的病況並不嚴重，但從全部個案都須長期覆診、兒童醫院甚至成立特別部門跟進觀之，副作用是否如港府和某些專家所說的輕微，大家心中有數。尤其是港府一向迷信疫苗萬能，但教育局竟即時容許學童只須接種一劑疫苗、全校達七成接種率便能恢復全日面授課堂，當知心肌炎等副作用對學童風險之大。事實上，心肌炎嚴重者會猝死，港府盲目谷針，萬一搞出人命，試問如何「賠番個仔畀人」？

香港是自由社會，自由的可貴在於有選擇權。新冠疫苗的研發只有短短一年，同過去沒有十年八載不可能推出市面的疫苗相比，無疑十分倉卒，隨時有更多未知的副作用在將來湧現，因此理應讓市民按個人體質來選擇接種與否。無奈在港府帶頭的「谷針霸權」下，打工仔不打針連飯碗都不保，高官更有意倣效外國，放風指不打針者不准進入某些場所，為強制接種做準備。問題是，強制接種後若能確保與內地對等通關，讓香港經濟得以有起色，相信大部分市民都不會反對，但這是否中央定下的通關必要條件呢？澳門沒有強制接種，卻早就與內地互通，港府是否存心誤導市民，不能不令人懷疑。

說到底，中港遲遲無法互通，問題癥結在於香港至今沒有推出「健康碼」，高官更以私隱為擋箭牌，對此大耍拖字訣。反觀澳門早就推出具追蹤功能的健康碼，讓內地能夠放心通關。只要港府廢官繼續陽奉陰違，香港肯定有排也通關無望，即使疫苗接種率達100%也是徒然！