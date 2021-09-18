產評：金融地產港命根　革新固優方為本

所謂「合久必分」，中美爭霸影響着世界經濟格局。為爭國際話語權，確保應有的發展權利，中國正施展雙循環戰略，以應對中美脫鈎。在這個全球新秩序下，老本已所剩無幾的香港，無條件再蹉跎歲月，必須認清時局，正確看待自身角色，同心協力改善民生，發展經濟，全面提升綜合競爭力，當好作為中國面向亞太乃至國際的重要樞紐角色，否則難逃被邊緣化的厄運！

香港回歸已逾24年，多屆政府管治無能，導致經濟發展滯後，民生問題嚴重，土地已成為嚴重的結構性問題。港人申領公屋要等十個年頭，在房屋供應短缺下，樓價只升不跌，與港人的負擔能力嚴重脫節，租金高昂更打擊營商環境，中小企難捱，就連外資也嚇跑。住屋問題長年積累，演變成莫大民怨，2019年社會極端動盪，受圍繞中美鬥爭背景下的外部因素影響固然存在，但內部矛盾借勢一發不可收拾，又豈非無關。

政府開闢土地，不是兩三年就能見成果。當然，開發土地，增加房屋供應，責任不全在私營發展商。惟客觀上，香港樓市長年由數個大發展商主導乃事實，由於手握絕大部分土地資源，就成為政府招攬合作，以在中短期增加房屋供應的對象。近幾年不同形式的公私合作增建房屋項目開始出現，惟規模尚且有限，實有加快擴展合作的空間。

畢竟住屋乃民生大事，影響生活成本之餘，亦左右生育意願，關係到可持續發展，做得不好，整個社會都要付出代價。再者，樓價是影響營商成本的重要指標，尤其疫下通關無期，經濟本已脆弱，樓價繼續「離地」上升，泡沫遲早要爆！可惜港府做事一向畏首畏尾，缺乏效率，近日傳來內地主動敦促發展商與港府合作解決房屋短缺問題。當然，即使發展商肯合作，港府亦宜檢討機制，加快建屋審批的各項流程，始能有效提升建屋進度，事半功倍。一河之隔的深圳正推行一站式項目發展政策，杜絕政出多門，摒棄疊床架屋，港府宜虛心取經。

香港經濟向來非地產即金融，在金融領域方面，香港在中美金融戰中擔當特殊角色，作為內地應對美國金融圍堵的缺口，可香港金融業亦面對着來自內地、亞太，以至其他國際金融中心的競爭，例如北京會設立證券交易所、新加坡正加大吸引企業落戶，又搶先香港成為首個推出特殊目的收購公司（SPAC）上市的亞洲城市。別人都在加緊布局，香港豈能繼續呆坐？雖然香港也剛宣布就成立SPAC市場進行諮詢，但凡事慢幾拍的作風，還是要努力根治。

展望未來，大灣區發展已成國家戰略，為吸引海內外人才與資金的「蓄水池」，香港配合共融是支持金融業發展的最強後盾，亦是其他亞太城市無法擁有的獨特優勢。說到底，在全球新秩序中，香港得認清作為「中國香港」的現實，若能懂得利用優勢，在人民幣國際化和推動金融開放上擔當主角，自然衣食不憂；可若依然故我，緬懷昔日，不思進取，一盤散沙，他日被淘汰就是咎由自取，與人無尤。