神州縱橫：大平台避稅避責　外賣員自生自滅

內地法律允許公民註冊成為個體工商戶，免除小本生意人的營商手續和成本，鼓勵市民自食其力。不過，有無良商家就藉法律漏洞，脅迫員工登記成為個體工商戶，轉嫁一切勞動風險至員工身上；商家更得以避免繳納稅項和保險費用，逃避作為僱主應盡的法律責任，變相讓員工自生自滅。

內地傳媒日前踢爆，多間餐飲外賣平台長期以註冊個體工商戶作為外賣員入職條件，若外賣員拒絕登記，就不能獲平台分配工作；條件明顯違反勞動法規精神。「美團」、「餓了麼」等大型外賣平台近日就先後發通告，強調平台一直響應國家號召，重申嚴禁外判商強迫外賣員登記，又承諾企業會致力保障勞工權益。

內地餐飲外賣業務近年發展蓬勃，外賣員的工作處境卻每況愈下。最初，大多數外賣員受勞動合約保障，平台亦會為員工繳納保險費用，及提供電單車、反光制服、安全頭盔等外賣裝備。即使員工受傷休養，平台亦會按勞動法規的要求，繼續支付薪金。

由於任職外賣員福利好、工作時間彈性，一度吸引大量打工仔投身行業，同時卻誘使大量資本湧入，導致行內出現惡性競爭。平台紛紛為搶佔客源而不斷壓價，令外賣業務成為蝕本生意。雖然價格戰使市民買外賣的費用變相大減，但多間平台卻因此敗走，外賣平台形成寡頭壟斷局面，幾家獨大。

由於外賣業務因壓價幾近無利可圖，所以平台便倒轉槍頭壓榨外賣員，藉此維持巨額盈利。於是，平台便出現了要求員工登記成為個體工商戶的避稅避責方式，同時把僱傭責任層層外判，轉嫁剝削員工的法律風險。

比如在去年一宗外賣員勞務糾紛中，原告身為一名在北京市工作的大型平台外賣員，卻被一間安徽外判公司在廣西欽州市註冊成為個體工商戶，代表他一旦出現法律糾紛，案件就會由欽州當地法院審理，而跨省維權對於一介平民將是沉重負擔。再者，由於與外賣員簽訂合約的並非外賣平台本身，而是外判分包商，導致外賣員一旦出現勞資糾紛，起訴資方需經歷重重曲折，想改善工作待遇會變得十分艱難。

事實上，國家已經意識到問題的嚴重性。國務院人力資源社會保障部等7個部門，於今年7月聯合發布規範互聯網平台管理勞工的指導政策。到9月，國家4個部門再次約談多個大型平台，督促各企業依法對外賣員等新就業形態勞動者訂立勞動合約，保障勞工合法權益。然而不到一星期，仍有大型外賣平台被踢爆依舊剝削員工。不難預計，如果外賣平台依舊無意整改，國家鐵拳將會陸續有來。