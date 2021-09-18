世界視線：塔利班內鬥惡化　阿富汗前景暗淡

塔利班短時間內控制阿富汗全境兼成立過渡政府，效率之高令不少所謂專家大跌眼鏡。正當外界聚焦塔利班2.0會如何收拾殘局之際，突然爆出該組織領袖們在總統府一次會面爆發激烈衝突，更有傳臨時政府代理副總理巴拉達遇害。這位塔利班元老隨即急急現身拍片闢謠，但空穴來風，未必無因，塔利班內部恐怕並不平靜。

負責與美國政府溝通的巴拉達，認為自己是塔利班再次上台的大功臣；惟「哈卡尼網絡」派系的代理難民事務部長哈利勒指出，這是武裝人員奮戰得來的成果。結果傳出巴拉達在爭執期間受傷甚至死亡的報道，他本人翌日隨即接受國營電視台訪問，反駁指「那些傳言不是真的，我很健康。傳媒說我們內部出現分歧，也不是真的」。耐人尋味的是，片段中巴拉達全程手執一張白紙照稿直讀，「維穩」味甚濃。

塔利班曾承諾會在回教框架下尊重女權，並將女性納入政府工作，但隨着臨時政府公布名單及開始運作，一切希望均成為泡影。阿富汗女權事與願違地走回舊路，或正正曲線道出，立場相對溫和開明、曾發表婦女權益言論的巴拉達失勢，故此亦理所當然地「被死亡」。反之，信奉極端原教旨迪奧班迪派、手握重大兵權的哈卡尼網絡，則成為阿塔政府內最有「牙力」的勢力。

哈卡尼網絡除了推崇極端原教旨主義，更被指與恐怖組織阿蓋德等有聯繫。若然該派系主導的塔利班2.0政權施政取態與上世紀90年代一樣，恐難以獲得國際社會承認，甚至遭受新一波經濟制裁。「愈窮愈見鬼」下，屆時或激發塔利班內鬥，並引發新一輪內戰。更令人擔憂的是，美軍在阿富汗遺下的武器總值超過850億美元，足以讓塔利班內每個派系都有足夠的彈藥打足10年。

美軍拍拍屁股一走了之，卻難為了阿富汗的無辜平民。言猶在耳，多枚火箭再次射向喀布爾市內的發電站，釀成生靈塗炭。在阿塔政府內鬥惡化，加上虎視眈眈的阿蓋德以及極端組織「伊斯蘭國」分支「伊斯蘭國-呼羅珊省」（ISIS-K），和平對阿富汗而言只是遙不可及的奢侈品。