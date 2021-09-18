世界經濟本在2008年金融海嘯便陷入大蕭條的階段，只是全球各大國家爭相擴大貨幣發行，用差不多無限量放寬銀根來支撐經濟，才沒有出現上世紀30年代的衰敗境況。但是根本的矛盾沒有消除，隱患仍在，且更進一步擴大，美國高逾28萬億美元的國債便是標誌。美國不可能進行結構調整，不願壓縮消費，更把新增的資金放進金融市場投機炒賣，泡沫變得更大，威脅只增不減。新冠疫病可能是最後的打擊，且看今後一、兩年美國能否保住泡沫不爆破，逃避真正的大蕭條來臨。

不過，近年世界經濟已開始大變，其中主要是全球化的趨勢逆轉。全球化是用金融化支撐着製造業生產的供應鏈伸長，用低工資水平的生產地方來降低成本，造就高利潤率，由是使資本不停地開拓新的低成本生產基地。但經濟在金融海嘯後帶來資金短絀，過度擴張的生產線供過於求，連鎖地打擊支持全球化擴張的金融業和跨國的生產供應鏈。去年世界銀行的《世界投資報告》已指出，國際生產體系正在大變，包括在海外投資生產轉為返回國內生產，分散投資，減低集中在一國的風險，也從設備投資生產轉為服務投資，方便撤退。全球化的生產布局轉變為區域布局，在區域內選擇重點集群生產，面向區域市場而不是全球市場。從大型投資轉變及着重中小項目，與當地中小企業合作，進一步在當地外發加工，減低投資的風險。新冠疫病引致主要生產地封關封城，航運堵塞停運，供應鏈失序斷裂，更增添上述的發展趨勢。

歐美發達國家產業外移形成空洞化，發展中國家則過於倚賴全球化供應鏈的生產訂單。在整體貿易相對收縮下，兩者實質經濟同受打擊。中國因為經濟規模大，產業結構完整，市場龐大，參與國際供應鏈的出口加工貿易近年已逐步減少，結果成為國際經濟變局的最大得益者。若美國為首的國家出現金融危機，全球生產體系更會進一步斷裂，中國更可有大得益。

各國競相閉關自守卻又不得不依賴中國的產品、資金（去年中國已是全球最大投資者），各國都離不開中國，因而中國主導的一帶一路體系便成為各國的求生機會。即使歐盟要獨自發展國際網絡的基建投資，但缺乏資金技術、生產能力，不單止會難以運作，早晚也會被迫與中國合作，聯手借助中國的力量。