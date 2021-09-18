香港教協是毒瘤，香港記協也是毒瘤，是毒瘤就要切除，「沒商量」的，它們被切除的差別只在時間早晚。現在教協已被切除了，香港教育領域得以撥亂反正，愛國主義的教育，對孩子們樹立正確的「三觀」——世界觀、人生觀、價值觀的教育得以展開。

而記協這顆毒瘤還沒切除，香港的媒體環境、輿論環境還有毒霧未清，「黃媒」還很猖狂，他們的眼睛都盯在自己的「專業組織」、「利益代表」記協的身上。《蘋果日報》、壹傳媒完蛋了，香港記協成了他們的「第二大希望」，「黃媒」打着「新聞自由」的旗號搞反中亂港勾當的「行業利益」要由記協來維護。

記協的主席和領導層也很膨脹，「險惡局勢」下以為自己可扛起大旗，不負所望，堅稱不會像教協等解散，他們拒絕保安局局長建議記協提供有關資料，拒絕公開過往收入來源，還反唇相譏指保安局局長「應按機制向職工會登記局攞資料」；他們心裏沒鬼，會這麼推三阻四、指東說西嗎？

這些年，香港記協早已從「新聞專業組織」、維護記者權益的工會，墮落成幫助反對派反中亂港的「政治組織」，成了反中亂港總頭目、大漢奸黎智英掌控主理的《蘋果日報》及壹傳媒集團的政治打手，他們源源不斷的為外國勢力干預香港、制裁香港提供「新聞行業被打壓」的「資料」和「證據」。

在反修例暴亂中，他們派發了大量假記者、假傳媒「記者證」，讓這些假記者在暴亂現場以採訪為名保護暴徒；他們團團圍住警察，阻擋警察執行捉拿暴徒；他們還在中學校園發展所謂「學生記者」，赴暴亂現場，等於變相誘使鼓勵學生參與暴亂。凡此種種，都清楚顯示香港記協已成為暴亂幫兇，成為「政治組織」，在一場聲勢浩大、持續頗久、干犯了《港區國安法》的政治動亂中充當重要角色，現在到了記協要負起法律責任的時候了！