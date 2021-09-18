隨着中美博弈愈演愈烈，人們不禁擔心兩國會不會爆發軍事熱戰？對此，美國參謀長聯席會議副主席海頓明確表態，「我們的目標是永遠不與中國開戰」，因為大國間的戰爭「將摧毀世界和經濟，是所有人的災難」。由此可見，美國軍方還是比較清醒和理智，不像某些華府政客頭腦發熱，好戰成性。

這已不是美國軍方第一次如此表態，參謀長聯席會議主席米利也說過，「我們希望防止與中國開戰」，原因很簡單，中美都屬於超級大國，這是一場絕對不能開打的戰爭。也正是基於這種擔心，米利曾在前總統特朗普任內最後數月，冒着「通敵」風險，兩度秘密致電中國中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，保證不會向中國開戰，更稱「如果美國發動攻擊，我會事先通知你，不會突如其來」。

外行看熱鬧，內行看門道。美國軍方不想和中國開戰，完全可以理解，因為他們最清楚中國軍隊的實力，知道自己沒有取勝把握，當然不敢輕啟戰端。反而是那些養尊處優的文官政客，不知兵凶戰危的道理，一味好勇鬥狠，恨不得馬上來一場世界大戰，反正上戰場流血犧牲的是士兵，而不是他們。

所以說，許多事情就是壞在政客手裏。美國總統拜登兩次主動致電中國國家主席習近平，本想尋求溝通合作，紓緩兩國緊張關係。沒想到電話剛放下，便有報道指華盛頓正考慮讓台灣駐美機構更名，由「台北經濟文化代表處」升級為「台灣代表處」。這個消息不早不遲，偏偏在中美元首通話後傳出，難道只是巧合？很明顯，如果不是拜登本人兩面三刀，就是其管治團隊有人故意拆台，因為他們根本不想見到中美關係改善。武官厭戰，文官好戰，美式民主就是如此荒謬。