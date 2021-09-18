看新聞，一名理工博士生被控前年10月於荃灣非法集結，他承認控罪，獲准保釋候判。辯方求情指，被告案發後兩日已遭起訴，但他沒有放棄自己，事發至今近兩年，完成修讀物理學博士課程。控辯雙方亦同意被告當日無投擲雜物，被制服前曾高舉雙手向警方表明無意施襲，身上亦無搜出武器，期望輕判。看畢這段新聞，令人無限唏噓。

能夠讀到博士學位殊不簡單，證明被告是一名高材生，若然沒有參與黑暴，他可能早就學以致用，在科研界或職場得到很好發展。然而，一場黑暴改寫一切。被告雖逃過暴動罪名，但難逃非法集結罪，有案底就是有案底，前途已然盡毀。

事實上，黑暴一役被捕人數過萬，當中約四成為學生，大部分是大專生或大學生，本來光明前途就在眼前，卻偏偏受到反中亂港政客和毒媒煽動洗腦，毫無由來地反政府反中央。修訂《逃犯條例》明明已壽終正寢，他們硬是要跟着政客和毒媒的指揮棒起舞，蠻纏胡攪，卒之將香港搞得支離破碎，也將自己搞得前途斷送。筆者相信上述博士生有悔意，起碼他沒有如其同案另一被告、在荃灣中槍被控暴動罪的中五生般棄保潛逃，更不如反對派一些頭面人物如許智峯、羅冠聰、李永達之流，一邊大大聲說自己「真係好×愛香港」，另一邊則在海外風花雪月，隔岸觀火。無奈有做過就是有做過，留有案底的事實已經抹不去，成為一世污點。

回頭重看，這些人應該悔不當初，後悔自己無腦，後悔人云亦云，後悔只懂跟大隊走，從沒有獨立思考能力。未有黑暴前，香港天下太平，自由自在；黑暴之後，國安法出台、選舉制度大幅收緊、遊行集會不復再。請這些人捫心自問，弄這場黑暴出來，到底得到甚麼？