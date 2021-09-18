警方國安處向支聯會採取進一步行動，繼早前將其列作「外國代理人」，並拘控拒向警方提供資料的7名支聯會頭目後，於日前首度引用《港區國安法》第43條《實施細則》附表4第7（2）條規定，要求支聯會移除其網站、Facebook及其他指定電子平台訊息。

支聯會按要求關閉指定的電子平台。惟其後有報章揭發有人於Facebook新建名為「支聯會」的專頁，聲稱用來發布該會消息，暫時只有一條被要求移除電子平台訊息的消息。

支聯會無法無天，於關閉電子平台後立刻開啟新的專頁，明顯是刻意挑戰法律及傳播反中亂港訊息。支聯會使用賴皮無恥的手法，以為可以借屍還魂繼續反中亂港。事實上，支聯會的所作所為已眾所周知，轉了Facebook帳號並不能夠逃避其法律責任，警方必須追究到底。

支聯會的李卓人、何俊仁、鄒幸彤等人，長期以來涉勾連境外反華勢力，接受外部勢力的資助，積極從事以推翻中央政府、改變香港政治板塊為目標的犯罪活動，特別是於《港區國安法》實施後，仍然參與甚或組織一系列反中亂港活動，肆無忌憚地煽動市民對中央政府的仇恨，更屢次呼籲外國干預香港、制裁中國。支聯會的惡行纍纍，證據確鑿，不容抵賴，亦不容否認。此外，去年由支聯會眾籌設立、其後對外宣稱「脫離支聯會獨立運作」的「人權博物館」虛擬展館，於回覆傳媒查詢時表示，該「博物館」的網站不會刪除，又稱警方要求支聯會刪除網站是「刪除歷史記憶的可恥行為」。

在警方已掌握相關證據的基礎下，支聯會依然我行我素，拒絕放棄涉嫌顛覆政權、分裂國家、煽惑煽動、勾連境外的犯罪言行，大玩「移形換影」，在Facebook設立另一個名為「支聯會」的平台，明顯罪加一等。

支聯會再如何負隅頑抗，亦不能改變警方嚴正執法的決心及即將到來的司法審判。所有借「民主」之名，行顛覆國家政權之實，煽動市民仇視中央政府，危害國家安全的組織，在香港都將不再有生存的空間。儘管新的Facebook專頁暫時未有發放其他訊息，執法部門應密切留意，把有關肇事分子繩之以法，以撥亂反正。