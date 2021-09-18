英國首相約翰遜日前改組內閣，其中原外相藍韜文調任大法官兼司法大臣，雖然被貶，但仍獲委任為副首相。有指約翰遜改組內閣欲建立強大團結的管治團隊，施政方向由「危機處理」轉為專注疫後、脫歐後的經濟重建。這只能說：多餘！

藍韜文被「燉冬菇」，與美國執意要於8月31日前完成撤軍阿富汗不無關係，正當塔利班進逼阿富汗首都喀布爾，正在希臘度假的藍韜文被爆沒有應外交部要求緊急致電阿富汗外長，協助撤走替英軍工作的翻譯員。這等「放假至上」的領導層，理應被貶為無官一身輕的小職員，但約翰遜照樣大發慈悲給予官職，而且還是有事請留待下一個工作天再說的法律相關工作職位，英國政壇缺人才的問題不可謂不嚴重。

李光耀說過：「只要看看牛津和劍橋一等榮譽學位畢業生名單，研究這些人從事的行業，從政的沒幾個，你會發現他們大多都進了銀行界、金融界和專業領域；而國會裏的前座議員往往都不是最傑出的人才，更非最優秀的律師或醫生。」約翰遜這批「二流人才」有多不濟？衞生大臣賈偉德7月確診新冠，曾與他接觸的約翰遜及財政大臣辛偉誠竟然不欲接受居家隔離，輿論隨即狂轟，數小時後約翰遜即跪。

約翰遜不能律己亦無法律人，前衞生大臣夏國賢與已婚女助手偷情，被揭違反防疫指引；去年英國封城，時任首相高級幕僚的甘明斯開車帶妻兒往城堡遊覽，約翰遜反指對方確保了4歲兒子獲得照顧，做法負責任、合法、正直。約翰遜對犯錯下屬總是姑息包庇，諷刺的是，甘明斯後來反轉豬肚爆約翰遜曾計劃直播將新冠病毒注射到體內，以示病毒不可怕。試問這樣的管治團隊，除非team kill，否則只重組內閣豈會不白費心機？