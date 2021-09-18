香港樓市跟阿富汗一樣，都是一部很難讀懂的書。美國號稱全球第一強國，要收拾阿富汗的反對力量，理應猶如獅子搏兔般容易。實際上卻不然，山姆大叔用了整整20年時間，乘興而去，最終敗興而歸，美軍撤走時，更是狼狽得不成樣子。

不過，你也不能獨獨恥笑美國，回顧歷史，英國3次試圖征服阿富汗，皆無功而還；強如前蘇聯，進軍阿國之後，走的時候也得焦頭爛額。這個神秘的國度，從來就是外國干預者的墳墓。

獅子山下的樓宇市場，同樣也是一處神秘領域，由2003年至今，樓價近乎是只升不跌，多任特首都曾竭力干預升勢，但即使用盡吃奶之力，還是不奏效。美國想征服阿富汗用了20年，港府試圖馴服樓市也花了十多年時間，所費的工夫都如泥牛入海，無影無蹤。究竟是美國和香港政府無能，抑或是阿富汗和香港樓市的水太深？恐怕是一個任何人都說不清的問題。

自2018年開始，香港受盡多方夾擊，包括中美兩國貿易戰、反修例暴亂、新冠肺炎疫情、移民潮等等，當中任何一項，看來都有萬鈞之力，足以對位處全球最高的香港樓價來一次重擊，在上述各項因素合擊之下，本地樓價即使下跌三至五成，按理亦不為過。然而，事實卻相反，如今除暴亂稍有平息之外，其他的多項負面因素仍不斷在打擊香港，偏生本地樓市不跌反升，新界和九龍區的樓價指數俱已創出新高，香港島區恐怕也是破頂在即，箇中原因何在，實在教人琢磨不透。

筆者不少朋友正趕着要移民，很多人在離港前亦有放售物業，但有多少貨出，市場上就有多少人接。香港樓市的承接力，總是叫人摸不到底。