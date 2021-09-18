「去民之患，如除腹心之疾」，呢兩句話係北宋蘇轍喺《上皇帝書》力陳佢對王安石新法嘅看法，老朽十分認同，句中嘅「腹心」即肚腹和心臟，比喻要害。要言之，即係清除百姓嘅禍患，如同去除自己嘅心病。

為官一任，造福一方！講到明，執政為民，始終要解民之憂，要站喺百姓嘅角度睇問題，有冇為老百姓嘅安居樂業籌謀過？抑或只為佢哋添煩增亂？呢，本報為民請命，關心時事關心社會關心民瘼，一直發揮第四權，一直監察政府，指出其不足缺漏之處，民生政策有冇倒行逆施？這方面，經常見到成效。

呢，最近一單再次證明東方傳媒機構你係得嘅！是咁的：運輸署8月底突然不再批出沿用已久嘅禁區證予車長逾10米嘅校巴，駛入葵涌荔景山路一帶學校區。在上嘅高官，命令隨口一噏就變聖旨，真係易如反掌，之但係有冇為民設想呢？一句「此路不通」官威十足，影響至少600名今個學年開學嘅學童，更令校巴司機及保母失業，令疫情下原已艱難嘅校巴公司經營雪上加霜。

本報跟進，並喺上周三（8日）刊出有關事件，運輸署隨即「跪低」，發出許可證。該署並指理解個別校巴公司及學校需要時間逐步轉用車身較短嘅校巴，因此會延長逾10米長校巴許可證嘅期限。而經本報報道後，業界指政府部門隨即成立跨部門小組研究改善道路情況，確保校巴能夠喺安全情況下繼續接送學生。

運輸業喺通關無望下生意一落千丈，難得學校開課，有番啲生意，吊緊鹽水嘅傷口仍隱隱作痛，官老爺又要經營者立時轉較短嘅校巴，試問錢從何來？民生多艱，做高官嘅飽漢，唔該多啲為民設想！